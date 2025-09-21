تجديد حبس مالك مطعم لاتهامه بالتسبب في وفاة عامل بحريق بمصر الجديدة 45 يوما

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات شمال القاهرة تجديد حبس مالك مطعم لاتهامه بالقتل الخطأ والتسبب في وفاة عامل بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة 45 يوما على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات بإدارة منشأة بدون ترخيص والسماح للقصر بالعمل في المطعم وعدم الالتزام بمعايير الحماية المدنية.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد نجحت في السيطرة على النيران التي اندلعت بأحد المطاعم الشهيرة في ميدان سفير بحي النزهة، وذلك قبل امتدادها إلى الشقق السكنية بالعقار المكون من ستة طوابق، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران، بعد تنفيذ عملية إخلاء للسكان وفصل التيار الكهربائي والغاز لمنع حدوث انفجار نتيجة شدة النيران.

انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المطعم وراء الحريق

وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن الحريق نشب نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المطعم الكائن بالطابق الأرضي؛ ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب ووصولها إلى شرفات الطوابق من الأول حتى الثالث، كما امتدت النيران إلى محل أحذية مجاور مغلق، وأسفرت عن تفحم محتوياته بالكامل، إلى جانب التلفيات التي لحقت بالمطعم.

وأصدر اللواء إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارًا عاجلًا بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار رقم 78 بشارع عثمان بن عفان، وذلك لتقييم الأضرار التي لحقت بالمبنى، وبيان مدى تأثره بارتفاع درجات الحرارة والنيران التي اندلعت في الطابق الأرضي.

