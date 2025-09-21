الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

سؤال برلماني بشأن التطبيق الحاسم لقانون العمل ومواجهة الفصل التعسفي

قانون العمل، فيتو
قانون العمل، فيتو

تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد جبران وزير العمل طالب فيه بالتطبيق الحاسم والفوري لقانون العمل الجديد 2025، مؤكدًا أن هذا التشريع جاء بعد سنوات طويلة من المعاناة التي عاشها ملايين العمال بسبب الفصل التعسفي وانعدام الضمانات الحقيقية لعلاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل.

مكافحة الفصل التعسفي

وأكد “المير” أن القانون الجديد يتضمن مواد وتعديلات جوهرية تستهدف حماية حقوق العمال، وفي مقدمتها وضع آليات قوية لمكافحة الفصل التعسفي، ومع ذلك فإن التحدي الأكبر يكمن في ضمان التنفيذ الفعلي وتطبيق العقوبات الرادعة على كل من يخالف نصوص القانون متسائلًا: كيف ستضمن الحكومة أن تتحول نصوص القانون إلى واقع مُلزم وليس مجرد حبر على ورق؟ وما هي الآليات الرقابية التي سيتم تفعيلها لمواجهة أصحاب الأعمال الذين يلتفون على القانون؟ ومتى نرى أول حكم رادع يطبق العقوبات المنصوص عليها بحق من يثبت تورطه في فصل عامل تعسفيًا؟ وكيف ستتم حماية العمالة غير المنتظمة التي تظل الحلقة الأضعف في سوق العمل؟

وحدة رقابية مركزية بوزارة العمل

وطالب المهندس حسن المير بإنشاء وحدة رقابية مركزية بوزارة العمل لمتابعة شكاوى الفصل التعسفي بشكل عاجل وسريع وتخصيص خط ساخن ومرصد وطني لتلقي بلاغات العمال سرًا دون خوف من الانتقام مع إلزام أصحاب الأعمال بتوثيق أي قرار إنهاء خدمة بعقود معتمدة من مكتب العمل المختص وتسريع إجراءات التقاضي في قضايا العمل عبر دوائر قضائية خاصة للفصل في النزاعات العمالية إضافة إلى ضرورة حماية العمالة غير المنتظمة بضمهم لشبكة تأمين اجتماعي وضمان الاستفادة من مظلة القانون.

حقوق العمال في مصر

وأكد أنه لا قيمة لأي قانون مهما كانت نصوصه عظيمة إذا لم يُطبق بكل قوة وحسم وعلى الحكومة أن تثبت أن حقوق العمال في مصر خط أحمر لا يمكن تجاوزه. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحدي الأكبر الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب العمالة غير المنتظمة تطبيق العقوبات حنفي جبالي رئيس مجلس النواب حماية حقوق العمال حماية العمالة غير المنتظمة محمد جبران وزير العمل وزير العمل

مواد متعلقة

قانون العمل الجديد، حصانة ضد الفصل التعسفي وضوابط لإنهاء العقود

قانون العمل يسمح بإنهاء عقد التدرج في حالة عدم صلاحية المتدرب لتعلم المهنة

الأكثر قراءة

تأييد حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف جنيه في قضية عامل السيرك بطنطا

زيادة الملء يهدد سد النهضة بالانهيار، ونصر علام يكشف سر فتح إثيوبيا لمفيض الطوارئ

حيرت المصريين، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

محملة بنسمات الخريف، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أسعار الخضار اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، الليمون بـ 16 جنيها ومفاجأة جديدة عن الطماطم

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

قانون الضمان الاجتماعي، تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط

ماذا تعرف عن طريقة التحويل دوليا في البنك الزراعي؟

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم دعاء المذاكرة وبدء الدراسة.. تعرف عليه

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقتها بالرزق والخير والمسرات القادمة

دعاء تحصين الأبناء في أول أيام الدراسة، لا يفوتك

المزيد
الجريدة الرسمية
ads