بعد 7 أشهر من الجريمة، جنايات الزقازيق تقضي بإعدام جزار أنهى حياة زميله

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، بالتصديق على قرار فضيلة مفتي الجمهورية، بمعاقبة جزار بالإعدام شنقًا؛ لاتهامه بقتل زميله بمركز أبو كبير إثر خلافات سابقة بينهما.

تفاصيل جريمة هزّت الشرقية..جزار ينهي حياة زميله في ابوكبير

وتعود تفاصيل القضية إلى 22 فبراير الماضي، حين أحالت النيابة العامة المتهم "جمال. أ. ف. ع" (35 عامًا – جزار، مقيم أولاد فضل بدائرة مركز أبو كبير) للمحاكمة الجنائية، بتهمة قتل المجني عليه "حاتم محمد صابر" (48 عامًا – جزار، مقيم بكفر الجندي) عمدًا مع سبق الإصرار.

ووفق أمر الإحالة، الصادر من النيابة العامة عقد المتهم العزم على التخلص من المجني عليه، وأعد لذلك شومة وسكينًا، وتوجه إلى المكان الذي أيقن وجوده فيه، وما إن ظفر به حتى باغته بضربة على رأسه، ثم انهال عليه طعنًا في الجانب الأيسر من البطن، ما تسبب في إصاباته التي أودت بحياته على الفور.

وأوضحت التحقيقات أن الجريمة جاءت بسبب خلافات قديمة بين الطرفين، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بعد تقنين الإجراءات. وبالعرض على النيابة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

وقد استقبلت أسرة المجني عليه الحكم بالفرحة العارمة، معتبرة أنه انتصار للعدالة وتطبيق لشرع الله، مؤكدين أن القصاص برد نارهم وبلسم لجراحهم.

