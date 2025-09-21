الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد صلاح يستعد لتحطيم رقم واين روني في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

يواصل محمد صلاح نجم منتخب مصر، وفريق ليفربول، كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أصبح على بُعد خطوتين فقط من إنجاز تاريخي جديد مع ليفربول.

رقم قياسي جديد لمحمد صلاح 

النجم المصري يمتلك حتى الآن 274 مساهمة تهديفية بقميص "الريدز" في البريميرليج، بواقع أهداف وصناعة، ليقترب بشدة من معادلة رقم الأسطورة الإنجليزية واين روني الذي يتصدر القائمة برصيد 276 مساهمة مع مانشستر يونايتد.

وبهذا، فإن صلاح يحتاج إلى مساهمتين إضافيتين فقط ليصبح أكثر لاعب مساهمة تهديفية في تاريخ البريميرليج مع نادٍ واحد، وهو إنجاز يرسخ مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ المسابقة، ويعكس تأثيره الكبير على مسيرة ليفربول خلال السنوات الماضية.

الجماهير الحمراء تترقب المباراة المقبلة على أمل أن يواصل "الملك المصري" تألقه ويحطم هذا الرقم القياسي، ليضيف صفحة جديدة إلى سجله الذهبي مع النادي. 

تاريخ البريميرليج فريق ليفربول نجم منتخب مصر محمد صلاح نجم منتخب مصر مانشستر يونايتد محمد صلاح

