رياضة

قبل مواجهة بيراميدز، أرقام متواضعة لأهلي جدة في الدوري السعودي

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

يستعد بيراميدز بطل أفريقيا مساء الثلاثاء نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال، وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

أرقام أهلي جدة في الدوري السعودي 

ولا يمر الأهلي جدة بأفضل أوقاته في الوقت الحالي، فقد بدأ مشواره في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025/ 26 بأداء متراجع، حيث خاض الفريق 3 مباريات حتى الآن، حقق خلالها انتصارًا وحيدًا مقابل تعادلين دون أي خسارة. 

وسجل الأهلي 4 أهداف فقط بينما استقبلت شباكه 3 أهداف، ليحافظ على فارق أهداف إيجابي (+1). 

وبهذه النتائج جمع الفريق 5 نقاط وضعته في المركز الثامن بجدول الترتيب، في انتظار ما ستسفر عنه الجولات المقبلة لتحسين موقعه والمنافسة على مراكز المقدمة.

موعد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

ويحل فريق بيراميدز ضيفا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

 

وصول بعثة بيراميدز إلى السعودية

ووصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مدينة جدة مساء أمس السبت استعدادا لمواجهة الأهلي السعودي في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الفيفا لأبطال القارات.

 

قائمة بيراميدز أمام الأهلي السعودي

وكان المدير الفني الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش اختار قائمة ضمت:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي - زياد هيثم  

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - بلاتي توريه

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي

ويؤدي الفريق تدريبين في جدة، وسيكون الأول مساء اليوم الأحد بالملعب الفرعي لاستاد الإنماء، على أن يخوض مرانه الأخير مساء الإثنين بملعب المباراة.

