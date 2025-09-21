ديربي روما، تفوق تاريخي للذئاب أمام لاتسيو

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإيطالية مساء الأحد نحو العاصمة روما، حيث يحتضن ملعب الأولمبيكو قمة الجولة من الدوري الإيطالي بين روما ولاتسيو في ديربي العاصمة المشتعل دائمًا داخل وخارج المستطيل الأخضر.

تفوق تاريخي لروما

ويتفوق روما تاريخيا على لاتسيو في 185 مباراة جمعت الفريقين، حيث فاز في 70 مباراة مقابل 51 لفريق لاتسيو، وتعادلا في 64 مباراة.

الديربي المعروف بنديته الكبيرة، لا يخضع عادة لأي حسابات مسبقة، حيث تلعب الروح القتالية والحضور الذهني دورًا أكبر من الفوارق الفنية. الجماهير بدورها تستعد لرسم لوحة استثنائية في المدرجات، ما يضاعف من حرارة الأجواء داخل الملعب.

الكرة الإيطالية تترقب إذن مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، بين ذئاب روما ونسور لاتسيو، في واحدة من أعرق الديربيات الأوروبية وأكثرها إثارة على الإطلاق.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

