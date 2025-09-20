رئيس رابطة الدوري الإسباني يكشف حقيقة منع رفع الأعلام الفلسطينية في المدرجات

في رد رسمي على التساؤلات المتزايدة بشأن السماح للجماهير برفع الأعلام الفلسطينية داخل الملاعب الإسبانية، أكد خافيير تيباس، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإسباني، أن الأمر لا يمثل أي مخالفة للقوانين المنظمة.

حقيقة منع رفع الأعلام الفلسطينية

وقال تيباس في تصريحات صحفية: "لا، الرابطة لا تمنع ولن تمنع رفع الأعلام الفلسطينية، طالما أن الأمور تتم وفق اللوائح ولم تؤثر على سير المباريات، فلا مشكلة في ذلك. إضافة إلى ذلك، فإن الوضع هناك صعب وقاسٍ للغاية".

تصريحات تيباس تأتي في وقت تتزايد فيه مشاهد التضامن مع فلسطين داخل الملاعب الأوروبية، سواء من خلال الجماهير أو بعض اللاعبين.

ويُنتظر أن تثير هذه الخطوة تفاعلًا واسعًا في ظل حساسية الموقف السياسي، لكنها من الناحية التنظيمية لا تخالف قوانين "الليجا"، التي تسمح للجماهير بالتعبير عن آرائهم بالطرق السلمية.

ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل ريال مدريد، كان محور الجدل الأخير بعد أن شوهدت جماهير ترفع الأعلام الفلسطينية في المدرجات. ورغم التكهنات حول إمكانية معاقبة النادي أو الجماهير، فإن تصريحات تيباس جاءت حاسمة، مؤكدة أن الرابطة لا ترى في ذلك ما يستدعي العقوبة، ما دام لم يتسبب في تعطيل سير المباريات أو إثارة أعمال عنف.

بهذا الموقف، يفتح الدوري الإسباني الباب أمام استمرار مشاهد التضامن مع القضية الفلسطينية.

