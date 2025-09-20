السبت 20 سبتمبر 2025
رياضة

ريال مدريد يستعين بالمحكمة لإلغاء طرد مدافعه هويسن

هويسن
هويسن

حسمت المحكمة الإدارية الرياضية قرارها بشأن لاعب ريال مدريد دين هويسن، الذي تعرض للطرد أمام ريال سوسيداد في الجولة الرابعة من الليجا.

قرار المحكمة الإدارية 

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، صادقت المحكمة الإدارية الرياضية على العقوبة التي أقرّتها لجنة الانضباط، وأيّدتها لجنة الاستئناف.

وبهذا يبقى الإيقاف لمباراة واحدة ساريًا على هويسن، بناء على قرار الطرد الذي اتخذه الحكم خيسوس خيل مانزانو، وكتب في تقريره قائلًا: "لإسقاطه منافسًا مانعًا فرصة واضحة لتسجيل هدف".

وقدم ريال مدريد طلبه للمحكمة متمسكا بالفيديو التوضيحي للجنة الحكام الفنية الصادر الثلاثاء الماضي، والذي أشار إلى أن القرار الصحيح كان يستوجب الإنذار وليس الطرد.

ومع ذلك، أوضح التقرير أن الأمر لا يُعد خطأً جليًا وواضحًا، ولهذا لم تتدخل تقنية الفيديو، وظل تقرير الحكم هو الدليل الأساسي.

