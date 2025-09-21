الأحد 21 سبتمبر 2025
تفاصيل أول أيام الدراسة في مدارس الغربية (فيديو)

شهدت مدارس محافظة الغربية صباح اليوم أجواء مميزة مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد، حيث عاد مشهد "طابور الصباح" ليتصدر الساحات المدرسية وسط أجواء من الحماس والالتزام ليعيد إلى الأذهان ذكريات أيام زمان.

وتجمع التلاميذ والمعلمون في الساحات منذ الساعات الأولى مرددين النشيد الوطني ومشاركين في فقرات الإذاعة المدرسية التي تضمنت كلمات تحفيزية وأناشيد وطنية في أجواء من البهجة والترقب لبداية عام دراسي مختلف، حيث رصدت “ڤيتو” تلك الأجواء من داخل مدرسة عزبة المنشاوى القبلية بمدينة السنطة بحضور الدكتور هيثم سكر مدير الإدارة التعليمية بمدينة السنطة.

 

وأكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية أن المديرية حرصت على متابعة انتظام الدراسة في جميع المدارس منذ اليوم الأول والتأكد من تفعيل الأنشطة الصباحية التي تُسهم في رفع الروح المعنوية لدى الطلاب وغرس الانتماء الوطني في نفوسهم.

وأوضح أن قيادات التعليم بجميع الإدارات حرصت على الحضور والمشاركة في طابور الصباح مع التلاميذ في رسالة واضحة بأهمية العودة للانضباط وإحياء الروح المدرسية التقليدية. 

