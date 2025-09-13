السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في قضية الاتجار بالعملات المشفرة في الغربية

تأجيل محاكمة متهمين
تأجيل محاكمة متهمين في قضية الاتجار بالعملات المشفرة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات طنطا الاقتصادية تأجيل نظر محاكمة المتهمين "م.ع" و"هـ.ع" في القضية رقم 903 لسنة 2025 حصر تحقيقات شئون مالية والمتعلقة بالاتجار في العملات المشفرة والتعامل في النقد الأجنبي، وممارسة أعمال مصرفية دون ترخيص من البنك المركزي إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل لحضور المتهمين.

استمرار فعاليات مبادرة "تمكين" للفئات الأكثر احتياجا بقرى الغربية

السيطرة على حريق داخل محل منظفات بالسنطة في الغربية

وكانت جهات التحقيق  وجهت للمتهمين تهمًا تتعلق بمزاولة أنشطة مالية غير مشروعة شملت التعامل والاتجار في العملات الرقمية مثل البيتكوين وUSDT إضافة إلى إجراء تحويلات مالية من داخل البلاد إلى خارجها بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية والجهات الرسمية بمحافظة الغربية.

وأشارت التحقيقات في محافظة الغربية إلى أن تلك الأنشطة تمت منذ عام 2021 وحتى توقيف المتهمين وقدرت قيمة التعاملات المالية موضوع القضية بنحو 7 مليارات جنيه. 

كما اعتبرت النيابة أن ما ارتكبه المتهمان يُمثل أعمالًا مصرفية منظمة جرت بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من البنك المركزي.

يُذكر أن آخر جلسات تجديد الحبس عُقدت في 25 يونيو 2025 أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة حيث صدر قرار باستمرار حبس المتهمين 45 يومًا على ذمة التحقيقات مع استمرار استكمال الإجراءات وجمع الأدلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

استمرار فعاليات مبادرة "تمكين" للفئات الأكثر احتياجا بقرى الغربية

أول تحرك أمني لكشف لغز تخدير سيدة وإلقائها بأحد الطرق في طنطا

السيطرة على حريق داخل محل منظفات بالسنطة في الغربية

انهيار منزل قديم في طنطا دون إصابات

الأكثر قراءة

التموين: بدء حذف 4 فئات من بطاقات الدعم واستثناء أصحاب السيارات من القرار

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة القبض على أخطر تاجر مخدرات بحدائق القبة (فيديو)

غدا، إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين

الديون وتخفيضها

البيضاء تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تسللوا لسرقته، القبض على 4 سودانيين أنهوا حياة شخص داخل شقته بالشوم في المعادي

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

شريف عبد المنعم يكشف مفاجأة لجماهير الأهلي بشأن رئاسة الخطيب للقلعة الحمراء

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنام عن صلاة الفجر فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس، وهل علي إثم؟ الأزهر يجيب

هل حفظ القرآن الكريم فرض عين، وما فضله؟

متى تُصلّى صلاة الاستخارة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads