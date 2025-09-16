تكلفت 29 مليون جنيه، محافظ الغربية يفتتح أعمال تطوير محطة مياه محلة زياد النقالي

افتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم محطة مياه محلة زياد النقالي – فرع سمنود بعد الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة وإعادة التأهيل الشامل للمحطة بتكلفة إجمالية بلغت 29 مليون جنيه وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمشروعات مياه الشرب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور العميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة اللواء محمد عبد الفتاح رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، والنائب أحمد دراج عضو مجلس النواب.

وتفقد محافظ الغربية مباني ومكونات المحطة عقب الافتتاح، واستمع إلى شرح تفصيلي حول مراحل التطوير التي شملت رفع كفاءة 4 وحدات نقالي وإعادة تأهيل المبنى الإداري والمعمل وعنبر الكلور وغرفة المحول والموقع العام إلى جانب إنشاء 4 خزانات بسعة 200 متر مكعب ومأخذ رئيسي وعدد 2 بئر فضلًا عن تزويد المحطة بمولد كهرباء احتياطي بقدرة 400 ك.ف.أ لضمان استمرارية التشغيل في حالات الطوارئ.

وأكد محافظ الغربية أن افتتاح المحطة يمثل نقلة نوعية في خدمات مياه الشرب المقدمة لأهالي قرية محلة زياد والمناطق المجاورة حيث ستخدم ما يقرب من 75 ألف نسمة من خلال شبكات يبلغ طولها 80 كيلومترًا بطاقة تصميمية تصل إلى 10,368 متر مكعب يوميًا وطاقة فعلية تبلغ 8,000 متر مكعب يوميًا.

وأشار إلى أن المحافظة تضع ملف مياه الشرب على رأس أولوياتها باعتباره خدمة حيوية تمس حياة المواطنين اليومية موضحًا أن ما تحقق في محطة محلة زياد يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى الخدمات داخل القرى وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير مياه نقية وآمنة بشكل مستدام.

واختتم الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن الغربية تواصل جهودها في تنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية وتطوير البنية التحتية بكافة القطاعات مشددًا على أن المواطن يظل محور التنمية وهدفها الأول وأن ما يشهده قطاع مياه الشرب من إنجازات على أرض المحافظة يترجم هذا التوجه على أرض الواقع.

وأعرب الأهالي عن سعادتهم بافتتاح المحطة بعد التطوير مؤكدين أن المشروع جاء استجابة لاحتياجاتهم الملحة وسيسهم في توفير مياه مستقرة ونقية بشكل دائم حيث اعتبروا هذا الإنجاز خطوة مهمة ترفع عنهم معاناة فترات الانقطاع وتؤكد حرص الدولة على تلبية مطالب القرى.

