خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه بعد خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة تباين أداء الأسواق الخليجية خلال الأسبوع.



ففي الإمارات



أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 6023.21 نقطةمتراجعًا بـ0.12%، وفيما صعد مؤشر سوق أبوظبي العام بنسبة 1.14% إلى مستوى 10128.14 نقطة خلال أسبوع.



وفي المملكة العربية السعودية



سجل مؤشر السوق السعودي مكاسب أسبوعية بدعمٍ من صعود القطاعات الرئيسية ولا سيما قطاع الطاقة ليصل إلى 10780.69 وبما يمثل ارتفاعًا نسبته 3.13% عن مستويات الأسبوع الماضي.



وارتفع رأس المال السوقي إلى 9.06 تريليون ريال وذلك مقارنة مع 8.645 تريليون ريال بنهاية الأسبوع السابق وبما يمثل مكاسب بنحو 414.73 مليار ريال.



وصعدت قيم التداولات الأسبوعية إلى 34.7 مليار ريال وذلك مقارنة مع 17.92 مليار ريال بالأسبوع الماضي كما ارتفعت أحجام التداولات الأسبوعية إلى 1.48 مليار سهم مقابل 1.06 مليار سهم الأسبوع السابق.



وفي الكويت

سجلت المؤشرات الرئيسية ارتفاعًا جماعيًا مع ارتفاع القيمة السوقية للسوق بأكثر من 1% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر

وبالنسبة لمؤشر السوق الأول فقد وصل إلى 9435.98 نقطة مسجلًا ارتفاعًا بأكثر من 94 نقطة عن مستويات الأسبوع الماضي وبنسبة 1% تقريبًا كما ارتفع مؤشر السوق العام إلى مستوى 8820.82 نقطة مسجلًا نموًا بنحو 1.2%.



كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة أكثر من 2% إلى مستوى 8,101.92 نقطة وارتفع الرئيسي 50 بنسبة 1.59% منهيًا تعاملات الأسبوع عند 8300.2 نقطة.



وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة مكاسب أسبوعية بـ623 مليون دينار لتصل إلى 52.71 مليار دينار،فيما تراجعت كميات التداول الأسبوعية إلى 2.33 مليار سهم بانخفاض 2.5% تقريبًا عن الأسبوع الماضي كذلك انخفضت قيم التداولات بأكثر من 3% إلى 540.61 مليون دينار عبر تنفيذ 127.32 ألف صفقة.



وتأثرت الأسواق بارتفاع أسعار النفط حيث مالت المؤشرات للتواجد في المنطقة الخضراء فيما عدا سوق دبي.

