اقتصاد

خبيرة ترصد تأثيرات خفض الفيدرالي للفائدة على البورصات الخليجية

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه بعد خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي بـ 25 نقطة أساس وهو الخفض الأول في ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاعلت مركزيات دول الخليج ولجأت لخفض أسعار الفائدة.

 

بنوك مركزية خليجية تخفض أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي


في خطوة متزامنة مع توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أعلنت عدة بنوك مركزية خليجية عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في إطار التفاعل مع التطورات الاقتصادية العالمية وتعزيز الاستقرار النقدي.


السعودية


خفض البنك المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) إلى 4.75%
خفض معدل الريبو العكسي إلى 4.25%.
 

الإمارات


خفض مصرف الإمارات المركزي سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة من 4.40% إلى 4.15% يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من الخميس 18 سبتمبر 2025.
 

البحرين


خفض مصرف البحرين المركزي سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 4.75%.


قطر


تحرك مصرف قطر المركزي أيضًا نحو خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، حيث أصبح سعر فائدة الإيداع 4.35% وسعر فائدة الإقراض 4.85% بينما بلغ سعر إعادة الشراء 4.6%.


عُمان


خفض البنك المركزي العُماني أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس
سعر الفائدة على الودائع بلغ 4.35%
سعر الفائدة على الإقراض بلغ 4.85%
سعر الريبو بلغ 4.60%.


أما عن أداء مؤشرات الأسواق فقد تلونت باللون الأخضر.


والبدايه من المملكه العربيه السعودية 
 

والتي ارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.25% وتقدر بـ 26 نقطة ليصل إلى 10678 نقطة بقيم تداول تحسنت تدريجيا لتصل إلى 4 مليار ريال.


وفي الكويت
 

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 32% وتقدر بـ 26 نقطة ليصل إلى 8272 نقطة بقيم تداول تجاوز 45 مليون دينار.


وفي الإمارات


ارتفعت مؤشرات الأسواق حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.39% وتقدر بـ 24 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.41% وتقدر بـ 42 نقطة ليصل إلى 10078 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليار درهم.

