خبيرة: التباين يسيطر على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

أكدت حنان رمسيس خبير أسواق المال، أن التباين والتلون باللون الأحمر ما زال هو الغالب على أداء المؤشرات الخليجية في خلال جلسة الأربعاء.


وعلى خلاف باقي الأسواق الخليجية، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.37%ويقدر ب 39نقطة ليصل إلى 10558نقطة، بقيم تداول تجاوز 3.5 مليار ريال.


انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.33%، وتقدر ب 28 نقطة ليصل إلى 8261 نقطة بقيم تداول تصل إلى 40 مليون دينار.
 

 تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الحمراء، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.50% وتقدر ب 31 نقطة ليصل إلى 5967 نقطة، كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.08%وتقدر ب 9 نقاط ليصل إلى 10056 نقطة بقيم تداول إجماليه تقارب 3 مليارات درهم.

