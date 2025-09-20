فياريال يصعد للمركز الثالث بالدوري الإسباني بعد فوز مثير أمام أوساسونا

صعد فريق فياريال إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد فوزه على أوساسونا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

قدم فريق أوساسونا عن طريق أنتي بوديمير من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، رغم أن الفريق يلعب بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه فالنتين روز في الدقيقة 40.

وعاد فياريال بريمونتادا بعدما سجل هدفين في الدقيقتين 69 و85 عن طريق جيورجيس ميكاوتدزي وباب جايي.

ورفع فياريال رصيده إلى 10 نقاط، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق الأهداف عن إسبانيول الذي تراجع للمركز الرابع بنفس الرصيد عقب خسارته أمام المتصدر ريال مدريد، ويمتلك برشلونة 10 نقاط أيضًا ولكن سيواجه خيتافي غدًا الأحد.

إشبيلية يتخطى ديبورتيفو ألافيس بثنائية في الدوري الإسباني

وضمن نفس الجولة، فاز فريق إشبيلية على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مينديزو روتزا، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم “لاليجا”.

تقدم روبن فارجاس لإشبيلية في الدقيقة 10، ثم تعادل ديبورتيفو ألافيس في الدقيقة 17 عن طريق كارلوس فيسينتي، ثم عاود إشبيلية التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 67 عن طريق أليكسيس سانشيز.

ديبورتيفو ألافيس، فيتو

تشكيل ديبورتيفو ألافيس أمام إشبيلية

دخل فريق ألافيس مباراته أمام إشبيلية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: انتوني سيفيرا

الدفاع: جوني أوتو - فاكوندو غارسيس - نايل تيناجليا - موسي ديارا

الوسط: جون جوريدي - أنطونيو بلانكو - دينيس سواريز - كارليس ألينا

الهجوم: لوكاس بوي

تشكيل إشبيلية في مواجهة ديبورتيفو ألافيس

في المقابل، دخل فريق إشبلية مباراته أمام ديبورتيفو ألافيس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوديسياس فلاكوديموس

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا - نيانزو كواسي - ماركاو - خوسيه كارمونا - جابرييل سوازو

الوسط: لوسيان أجومي - باتيستا ميندي - روبن فارجاس - ألفونسو جونزاليس

الهجوم: إيزاك روميرو

ترتيب الفريقين في الدوري الاسباني

بهذه النتيجة رفع إشبيلية رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ألافيس عند 7 نقاط في المركز التاسع بترتيب الدوري الاسباني

