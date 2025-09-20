السبت 20 سبتمبر 2025
رياضة

ليفانتي يكتسح جيرونا برباعية في الدوري الإسباني

لاعبو ليفانتي
لاعبو ليفانتي

الدوري الإسباني، اكتسح فريق ليفانتي نظيره جيرونا برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مونتيليفي، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

أحرز رباعية ليفانتي كل من ايتا ايونج بالدقيقة 43، وآلفاريز بالدقيقة 49، وإيفان روميرو بالدقيقة 70، ثم اختتم الرباعية جودوين كوياليبو في الوقت بدل الضائع.

وفي الدقيقة 47، حصل فيتور ريس لاعب جيرونا على البطاقة الحمراء، ليكمل الفريق المباراة بعشر لاعبين.

 

ترتيب ليفانتي وجيرونا في الدوري الإسباني 

بتلك النتيجة يرتفع رصيد فريق ليفانتي إلى 54 نقاط في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد جيرونا عند نقطة يتيمة في المركز الأخير، جمعها من تعادل وحيد وخسر 4 مواجهات.

 

رئيس رابطة الدوري الإسباني يكشف حقيقة منع رفع الأعلام الفلسطينية في المدرجات

في رد رسمي على التساؤلات المتزايدة بشأن السماح للجماهير برفع الأعلام الفلسطينية داخل الملاعب الإسبانية، أكد خافيير تيباس، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإسباني، أن الأمر لا يمثل أي مخالفة للقوانين المنظمة.

حقيقة منع رفع الأعلام الفلسطينية 

وقال تيباس في تصريحات صحفية: "لا، الرابطة لا تمنع ولن تمنع رفع الأعلام الفلسطينية، طالما أن الأمور تتم وفق اللوائح ولم تؤثر على سير المباريات، فلا مشكلة في ذلك. إضافة إلى ذلك، فإن الوضع هناك صعب وقاسٍ للغاية".

تصريحات تيباس تأتي في وقت تتزايد فيه مشاهد التضامن مع فلسطين داخل الملاعب الأوروبية، سواء من خلال الجماهير أو بعض اللاعبين.

 ويُنتظر أن تثير هذه الخطوة تفاعلًا واسعًا في ظل حساسية الموقف السياسي، لكنها من الناحية التنظيمية لا تخالف قوانين "الليجا"، التي تسمح للجماهير بالتعبير عن آرائهم بالطرق السلمية.

ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل ريال مدريد، كان محور الجدل الأخير بعد أن شوهدت جماهير ترفع الأعلام الفلسطينية في المدرجات. ورغم التكهنات حول إمكانية معاقبة النادي أو الجماهير، فإن تصريحات تيباس جاءت حاسمة، مؤكدة أن الرابطة لا ترى في ذلك ما يستدعي العقوبة، ما دام لم يتسبب في تعطيل سير المباريات أو إثارة أعمال عنف.

بهذا الموقف، يفتح الدوري الإسباني الباب أمام استمرار مشاهد التضامن مع القضية الفلسطينية.

الدوري الإسباني ليفانتي جيرونا جيرونا وليفانتي ليفانتي ضد جيرونا

