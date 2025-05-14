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رياضة

ألافيس يتخطى فالنسيا بهدف في الدوري الإسباني

فرحة لاعبو ألافيس
فرحة لاعبو ألافيس

الدوري الإسباني، فاز فريق ديبورتيفو ألافيس على نظيره فالنسيا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مينديزوروتزا معقل ألافيس، ضمن لقاءات الجولة 36 من بطولة الدوري الإسباني.

حاول لاعبو فريق ألافيس استغلال عاملي الأرض والجمهور وشنوا أكثر من هجمة خطيرة، في ظل تألق واضح لحارس فالنسيا لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، خطف ألافيس هدف الفوز عن طريق لاعبه خوان جوردان في الدقيقة 79، ليقتنص الفريق 3 نقاط غالية في صراع البقاء بـ الدوري الإسباني.

 

ترتيب ألافيس وفالنسيا في الدوري الإسباني

بتلك النتيجة رفع فريق ألافيس رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 45 نقطة في المركز الحادي عشر.

 

فياريال يفوز على ليجانيس 0/3 في الدوري الإسباني

فيما انتهت مباراة فريق فياريال ضد ليجانيس بنتيجة 0/3 لفياريال، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب لا سيراميكا، ضمن لقاءات الجولة 36 من بطولة الدوري الإسباني - الليجا.

سجل أهداف فياريال في شباك ليجانيس، أيوزي بيريز هدفين في الدقيقتين 23 و31، نيكولاس بيبي في الدقيقة 45.

تشكيل فياريال ضد ليجانيس

حراسة المرمى: لويز جونيور.

خط الدفاع: باو نافارو، خوان فويث، لوجان كوستا.

خط الوسط: ألفونسو بيدرازا، دانيال باريخو، باب جايي، أليخاندرو باينا رودريجيز.

خط الهجوم: يريمي بينو، أيوزي بيريز، نيكولاس بيبي.

تشكيل ليجانيس أمام فياريال

حراسة المرمى: ماركو دميتروفيتش.

خط الدفاع: فالنتين روزر، ادريا التيميرا، خافيير هرنانديز.

خط الوسط: خورخي ساينز، سيدوبا سيسي، ريناتو تابيا، دييجو جارسيا، يفان نيو.

خط الهجوم: يان ديوماندي، دانيال رابا.

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