رقم قياسي يزين هدف ريال مدريد الأول أمام إسبانيول (فيديو)

الدوري الإسباني، قاد البرازيلي إيدير ميليتاو لاعب ريال مدريد فريقه للفوز على نظيره إسبانيول، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

أحرز إيدير ميليتاو هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 22 بعد تمريرة من فالفيردي ليسدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وذكرت شبكة "أوبتا" أن هدف ميليتاو جاء بعد سلسلة مكونة من 26 تمريرة متواصلة بين لاعبي الريال، وهو رقم قياسي يُسجل كأطول سلسلة تمريرات تنتهي بهدف للاعب مدافع في الليجا منذ موسم 2005-2006 على الأقل.

ميليتاو يحتفل بهدف ريال مدريد يتقدم على إسبانيول بهدف في الشوط الأول، فيتو

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز كيليان مبابي هدف ريال مدريد الثاني في الدقيقة 47 بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور من الجهة اليسرى ليسدد مبابي تصويبة رائعة سكنت أقصى يسار المرمى، لينتهي اللقاء بفوز الملكي بثنائية نظيفة.

تشكيل ريال مدريد أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

جاء تشكيل ريال مدريد أمام إسبانيول فى الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: أسينسيو، ميليتاو، كاريراس، كارفاخال.

خط الوسط: تشواميني، ماستانتونو، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا، ومبابي.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من لونين، سيرجيو ميستري، ديفيد ألابا، جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، إيندريك، رودريجو، أردا جولر، داني سيبايوس، فران جارسيا، براهيم دياز ودييجو خيمينيز.

ترتيب ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

بتلك النتيجة يبتعد ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، بعد فوزه في جميع مبارياته الخمسة، كما نجح الفريق في تحقيق انتصار مهم على مارسيليا الفرنسي بنتيجة 2-1 في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت على ملعب برنابيو.

فيما يحتل إسبانيول المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

طفل مغربي يخطف الأنظار قبل مباراة ريال مدريد وإسبانيول

خطف الفتى المغربي عبد الرحيم أوحيدة الأنظار، قبل مواجهة ريال مدريد وإسبانيول، بعدما نزل إلى ملعب اللقاء، ليصفق له الجميع ويلقى تحية حارة من اللاعبين والجهاز الفني ومشجعي ريال مدريد، قبل أن ينفذ ركلة بداية المباراة.

من هو الطفل المغربي؟

جاءت شهرة الطفل المغربي عبد الرحيم أوحيدة، بعدما تعرضت قريته في منطقة الحوز المغربية لزلزال مدمر، قبل عامين، حيث نجا منه ولكنه فقد معظم أفراد أسرته.

وقبل عام، ظهر عبد الرحيم في مقابلة مع قناة عربية وهو يبكي بحرقة وكان يرتدي قميص ريال مدريد، وأخبر المشاهدين إنه فقد أمه وأبيه وجده، إلى جانب اثنين من أشقائه، ليقرر مسئولو ريال مدريد تكريمه في العاصمة الإسبانية مدريد، ودعاه النادي هو وجزءًا من عائلته لمشاهدة مباراة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن عبد الرحيم عاش تجربة لا تُنسى، وتمكن من مقابلة كافة نجومه المفضلين بعد المباراة والحصول على القمصان المميزة، وعانق كيليان مبابي وتلقى قميصًا موقعًا من النجم الفرنسي، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث تضمنت الرحلة كذلك زيارة عبد الرحيم للكؤوس الأوروبية داخل أروقة ريال مدريد وتجول في النادي، والتقى بفريق كرة السلة.

