البواسير، أسبابها وأنواعها وطرق علاجها

تُعد البواسير من الحالات الصحية الشائعة التي تُصيب الكثير من الأشخاص، خاصةً كبار السن، وتُعرف بأنها أوردة متورمة تُشبه الدوالي، وتظهر في الجزء السفلي من المستقيم والشرج. وعلى الرغم من كونها غير خطيرة، إلا أنها تُسبب أعراضًا مزعجة، وتُعدّ من أكثر الأسباب شيوعًا للنزيف الشرجي.

وفي معظم الحالات، تزول البواسير من تلقاء نفسها، لكن يمكن للعلاجات المتاحة أن تُساعد في التخفيف من حدة الأعراض، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أنواع البواسير

تنقسم البواسير إلى عدة أنواع، لكل منها خصائصه وأعراضه الخاصة:

البواسير الداخلية: تتواجد في عمق المستقيم، وغالبًا ما تكون غير مرئية أو محسوسة، ولا تُسبب ألمًا بسبب قلة الأعصاب الحساسة للألم في هذه المنطقة.

البواسير الخارجية: تظهر تحت الجلد المحيط بالشرج، حيث تتواجد العديد من الأعصاب الحساسة للألم، مما يجعلها مؤلمة.

البواسير المتدلية: تحدث عندما تتمدد البواسير الداخلية وتتدلى خارج فتحة الشرج. في العادة، تعود إلى الداخل من تلقاء نفسها، أو يمكن دفعها برفق إلى مكانها.

البواسير المتخثرة: تحدث عندما تتشكل جلطة دموية في البواسير الخارجية، مما يجعل لونها أرجوانيًا أو أزرق.

أعراض البواسير

تختلف الأعراض حسب نوع البواسير:

البواسير الداخلية: قد لا تُظهر أي أعراض على الإطلاق، لكن قد يُلاحظ وجود دم على البراز أو ورق التواليت.

البواسير المتدلية: تشمل أعراضها الألم، خاصةً أثناء التبرز، وظهور كتل رطبة ذات لون وردي أكثر من المنطقة المحيطة بها.

البواسير الخارجية: تتضمن أعراضها الألم أثناء الجلوس أو في أوقات أخرى، والنزيف، والحكة، والتورم.

البواسير المتخثرة: تُسبب ألمًا شديدًا، وحكة، ونزيفًا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك تشابهًا بين أعراض البواسير والشق الشرجي، وكلاهما يمكن أن يُسبب ألمًا ونزيفًا وحكة. ولكن البواسير هي نتيجة لتورم الأوعية الدموية، بينما الشق الشرجي هو تمزق أو قطع في بطانة الشرج.

أسباب وعوامل الخطر الإصابة بالبواسير

ينتج عن تراكم الضغط في الجزء السفلي من المستقيم تأثيرًا على تدفق الدم، مما يؤدي إلى تورم الأوردة، وقد يحدث ذلك بسبب:

الشد أثناء التبرز.

الضغط أثناء الأنشطة البدنية الشاقة، مثل رفع الأجسام الثقيلة.

زيادة الوزن أو السمنة.

الحمل، حيث يضغط الرحم المتنامي على الأوردة.

نظام غذائي منخفض الألياف.

كما يمكن أن تحدث البواسير بسبب الإمساك أو الإسهال المزمن، وقد تزداد الأعراض سوءًا بسبب السعال، أو العطس، أو القيء.

تشخيص وعلاج البواسير

يعتمد تشخيص البواسير على الفحص السريري والتاريخ الطبي للمريض. قد يُجري الطبيب فحصًا رقميًا للمستقيم، أو فحصًا باستخدام المنظار الشرجي، أو منظار القولون، أو منظار القولون السيني، لتحديد نوع البواسير واستبعاد الحالات الأخرى.

وفيما يتعلق بالعلاج، فغالبًا ما تزول الأعراض من تلقاء نفسها، وتعتمد خطة العلاج على شدة الحالة.

العلاجات المنزلية:

زيادة تناول الألياف في النظام الغذائي.

تجنب الشد أثناء التبرز وشرب المزيد من الماء.

الجلوس في حمام ماء دافئ لعدة مرات في اليوم.

استخدام كمادات الثلج لتخفيف الألم والتورم.

العلاجات غير الجراحية:

استخدام الكريمات، والمناديل، والتحاميل التي لا تحتاج إلى وصفة طبية وتحتوي على مكونات

العلاجات الجراحية:

في الحالات الشديدة أو التي لا تستجيب للعلاجات الأخرى، قد يوصي الطبيب بالتدخل الجراحي أو بإجراءات أخرى مثل:

حقن الباسور بمادة كيميائية لتقليصه.

استخدام الليزر لغلق الأوعية الدموية التي تغذي الباسور.

ربط الباسور بشريط مطاطي صغير لوقف تدفق الدم عنه.

استخدام الدباسة لقطع تدفق الدم.

في حالات البواسير الكبيرة أو المتكررة، قد تُجرى عملية استئصال البواسير (Hemorrhoidectomy).

مضاعفات البواسير والوقاية منها

في حالات نادرة، قد تؤدي البواسير إلى مضاعفات مثل:

زوائد جلدية: قد تترك الجلطة الذائبة في البواسير المتخثرة قطعة من الجلد قد تُصاب بالالتهاب.

فقر الدم (الأنيميا): قد يُؤدي النزيف المستمر إلى فقدان كمية كبيرة من الدم.

عدوى: قد تُصاب بعض البواسير الخارجية بتقرحات قد تُصاب بالعدوى.

الباسور المختنق: قد تمنع العضلات تدفق الدم إلى الباسور المتدلي، مما يسبب ألمًا شديدًا ويتطلب تدخلًا جراحيًا.

للوقاية من البواسير، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات، والفواكه، والحبوب الكاملة.

شرب كمية كافية من الماء.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

عدم تأخير الذهاب إلى المرحاض عند الشعور بالحاجة.

تجنب الشد أو الجلوس على المرحاض لفترات طويلة.

الحفاظ على وزن صحي.

اعتماد عادات صحية في استخدام الحمام، مثل تخصيص وقت ثابت للجلوس على المرحاض، خاصةً بعد الوجبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.