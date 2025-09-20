أبرزها تصلب الصباح، أعراض متلازمة الألم العضلي الليفي

غالبًا ما يُساء فهم وتشخيص متلازمة الألم العضلي الليفي (Fibromyalgia)، أو ما يُعرف اختصارًا بـ FMS، وذلك لأن أعراضها الكلاسيكية من آلام منتشرة في العضلات والمفاصل والإرهاق ليست محددة بشكل كافٍ.

وقد لا تظهر كل الأعراض على المصاب، وقد تكون لديه مشكلات صحية أخرى في الوقت نفسه. لا توجد فحوصات مخبرية أو تصويرية معينة لتشخيصها، لذا يعتمد الأطباء على الأعراض التي يصفها المريض لتحديد ما إذا كان مصابًا بالمرض، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أعراض الألم العضلي الليفي

يعتقد أن الأشخاص المصابين بـ الألم العضلي الليفي لديهم حساسية غير طبيعية للألم، وأن أجسامهم تعالج الإحساس بالألم بطريقة غير سوية. لا توجد قائمة شاملة لأعراض المرض، إذ يؤثر على الأشخاص بطرق مختلفة. ومع ذلك، قد يعاني الكثيرون من الأعراض التالية:

الألم ونقاط الإيلام: يشكو جميع المصابين تقريبًا من آلام في كل أنحاء الجسم. قد تكون الآلام عميقة، حادة، باهتة، نابضة، أو مزعجة. يشعر بها المريض في العضلات، الأوتار، والأربطة المحيطة بالمفاصل. قد يأتي الألم ويذهب، أو يتنقل في الجسم.

النقاط المؤلمة: بالإضافة إلى الألم المنتشر، قد يعاني المريض من نقاط محددة حول المفاصل تؤلمه عند الضغط عليها.

الإرهاق: يعتبر الإرهاق الدائم والشعور بالاستنزاف من الأعراض الرئيسية. يشعر المصابون بالتعب حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم، ويصفه البعض بأنه شعور يشبه الإصابة بالأنفلونزا.

مشاكل النوم: يعاني غالبية المصابين من صعوبة في النوم. قد يستطيعون الخلود للنوم، لكن نومهم يكون خفيفًا وسهل الانقطاع، مما يجعلهم يشعرون بالإرهاق عند الاستيقاظ.

ضباب الدماغ: يعرف "ضباب الدماغ" بـ "fibro fog" ويشير إلى مجموعة من الأعراض المتعلقة بالوظائف المعرفية، مثل النسيان، صعوبة استرجاع المعلومات، التفكير البطيء، وفقدان التركيز.

زيادة الحساسية: يصبح المصاب أكثر حساسية للمحفزات الحسية مثل الضوء، الضجيج، الروائح، والحرارة والبرودة.

القلق والاكتئاب: يعاني حوالي 20% من المصابين من القلق أو الاكتئاب، نتيجة للتعامل المستمر مع الألم والإرهاق.

تصلب الصباح: يشعر المصابون بتصلب في العضلات والمفاصل عند الاستيقاظ، وقد يستمر هذا التصلب لعدة دقائق أو حتى ساعات.

تنميل ووخز: يشعر العديد من المرضى بتنميل، وخز، وإحساس بالحرقان في اليدين والقدمين، ويطلق على هذه الأعراض اسم الخدران (paresthesia).

صداع الرأس: يصاب اثنان من كل خمسة من مرضى الألم العضلي الليفي بالصداع النصفي أو الصداع التوتري بشكل منتظم، وغالبًا ما يكون ذلك نتيجة لآلام في الرقبة أو الجزء العلوي من الظهر.\

متلازمة القولون العصبي: يعاني حوالي ثلثي المصابين بالمتلازمة من آلام في البطن، غازات، انتفاخ، وإمساك أو إسهال.

مشكلات الإنجاب: قد يؤثر الألم العضلي الليفي على الجهاز التناسلي للإناث، حيث تلعب التغيرات الهرمونية دورًا في تحفيز المرض. وتشمل الأعراض المتعلقة بذلك آلام الحيض الشديدة وآلام الحوض.

أعراض أقل شيوعًا للفيبروميالجيا

بالإضافة إلى الأعراض المعروفة، قد تظهر على المصابين أعراض أخرى أقل شيوعًا، ومنها:

حساسية الجلد والطفح الجلدي.

جفاف الفم والعينين.

طنين الأذن.

مشكلات في الرؤية والتنسيق.

متلازمة تململ الساقين.

متلازمة رينود (أصابع اليدين والقدمين تصبح باردة ومخدرة استجابة للبرودة).

متى يجب استشارة الطبيب؟

يجب استشارة الطبيب في حال ظهور آلام جديدة غير مبررة، أو إرهاق، أو ضباب في الدماغ، بالإضافة إلى الاكتئاب أو مشكلات الصحة العقلية الأخرى. قد يحيل الطبيب المريض إلى أخصائي أمراض الروماتيزم، وهو طبيب متخصص في تشخيص وعلاج أمراض العضلات والمفاصل والعظام.

لا يوجد اختبار واحد يمكنه تأكيد الإصابة بـ الألم العضلي الليفي، لذا يعتمد الأطباء على استبعاد الحالات الأخرى أولًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.