كيفية علاج البواسير بالمنزل، ومتى يكون التدخل الجراحي ضروريًا؟

تُعد البواسير من الحالات الشائعة التي تصيب ما بين 20% و50% من الأشخاص في مرحلة ما من حياتهم، وهي عبارة عن أوردة متورمة في منطقة الشرج والمستقيم، قد تكون داخلية غير مرئية في المستقيم، أو خارجية تظهر على الجلد الخارجي للشرج، وتُسبب عادةً ألمًا وحكة ونزيفًا شرجيًا، وعلى الرغم من أنها تختفي غالبًا خلال بضعة أسابيع، إلا أنها قد تُسبب إزعاجًا كبيرًا يتراوح بين الخفيف والشديد.

العلاجات المنزلية للبواسير

يمكن تخفيف أعراض البواسير باستخدام عدد من العلاجات المنزلية البسيطة والفعالة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي. من أبرز هذه العلاجات:

الحمام الدافئ بالملح إبسوم، يُساعد على تهدئة المنطقة وتخفيف الألم.

الكمادات الباردة، تُقلل التورم والحكة.

علاجات موضعية طبيعية، مثل بندق الساحرة والصبار، بالإضافة إلى زيوت مثل زيت شجرة الشاي وزيت جوز الهند. ولكن يجب دائمًا إجراء اختبار حساسية على منطقة صغيرة من الجلد قبل استخدامها.

بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بارتداء ملابس داخلية قطنية قابلة للتنفس بدلًا من الملابس الضيقة المصنوعة من البوليستر، للحفاظ على جفاف المنطقة ونظافتها، وتقليل خطر التهيج أو العدوى. كما يُفضل تجنب استخدام المنظفات المعطرة أو منعمات الأقمشة لتجنب أي تهيج إضافي.

العلاجات الطبية للبواسير، متى يكون التدخل ضروريًا؟

في الحالات الشديدة، قد يكون العلاج الطبي أسرع وأكثر فعالية من العلاجات الطبيعية. يمكن تقسيم هذه العلاجات إلى خيارات متاحة بدون وصفة طبية، وأخرى تتطلب وصفة طبية، أو حتى تدخلًا جراحيًا.

العلاجات المتاحة بدون وصفة طبية:

مراهم وكريمات مُلطفة، المنتجات المصممة لتخفيف الألم والحكة.

ملينات البراز: تُساعد على تجنب الإمساك وتجعل عملية التبرز أسهل وغير مؤلمة.

الإجراءات الطبية والجراحية:

إذا لم تُجْدِ العلاجات التقليدية نفعًا أو كانت الأعراض حادة، قد يُوصي الطبيب بإجراءات طبية متقدمة مثل:

ربط البواسير: باستخدام شريط مطاطي لقطع إمداد الدم عن الباسور.

العلاج بالتصليب: حقن مادة كيميائية لتقليص البواسير.

التخثر بالأشعة تحت الحمراء: استخدام الحرارة لتقليص البواسير.

استئصال البواسير: عملية جراحية لإزالة البواسير بشكل كامل.

تثبيت البواسير وربط شرايين البواسير: إجراءات جراحية أخرى تهدف إلى علاج البواسير المزمنة.

الوقاية من البواسير

يُعد تغيير نمط الحياة والنظام الغذائي الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من البواسير على المدى الطويل. تشمل أبرز خطوات الوقاية:

نظام غذائي صحي: تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالألياف (خاصة من النباتات)، وشرب كميات كافية من الماء، لمنع الإمساك والحفاظ على انتظام حركة الأمعاء.

النشاط البدني: ممارسة الرياضة بانتظام وتجنب الجلوس لفترات طويلة.

الاستجابة لنداء الطبيعة: الذهاب إلى الحمام فور الشعور بالحاجة للتبرز، حيث أن تأخير حركة الأمعاء يُسبب جفاف البراز وصعوبة في إخراجه.

متى يجب استشارة الطبيب؟

على الرغم من أن البواسير تُعالج ذاتيًا في معظم الحالات، إلا أنه يجب استشارة الطبيب في الحالات التالية:

إذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوعين ولم تُجْدِ العلاجات المنزلية نفعًا.

إذا لاحظت نزيفًا شرجيًا لأول مرة أو إذا زادت شدته.

إذا ظهرت أعراض أخرى مثل ألم المعدة أو الحمى، فقد تُشير إلى وجود مشكلة صحية كامنة أخرى.

في حالات نادرة، قد تُسبب البواسير مضاعفات مثل فقر الدم نتيجة للنزيف المزمن، أو الاختناق (انقطاع إمداد الدم عن الباسور الداخلي)، مما يتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا.

