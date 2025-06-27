أعراض البواسير عند الرجال وطرق العلاج المنزلية

تُعد البواسير من المشاكل الصحية الشائعة التي تصيب الرجال والنساء على حد سواء، لكنها قد تكون مصدر إزعاج وإحراج خاص لدى الرجال بسبب بعض العوامل التشريحية ونمط الحياة.

ونتناول أعراض البواسير عند الرجال، ونستعرض طرق العلاج المنزلية الفعالة التي يمكن أن تخفف من حدتها وتساعد على التعافي، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

ما هي البواسير؟

البواسير هي أوردة متورمة وملتهبة تقع في المستقيم أو فتحة الشرج، ويمكن أن تكون داخلية (تتكون داخل المستقيم) أو خارجية (تتكون تحت الجلد حول فتحة الشرج)، وتتسبب هذه الأوردة المتضخمة في آلام وحكة ونزيف، ما يؤثر بشكل كبير على جودة حياة المصاب.

أعراض البواسير عند الرجال

تتشابه أعراض البواسير بشكل عام بين الرجال والنساء، ولكن قد يكون هناك بعض الاختلافات في مدى الانزعاج أو كيفية إدراك الأعراض، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا عند الرجال ما يلي:

النزيف الشرجي: يُعد النزيف الأحمر الفاتح أثناء أو بعد التبرز من أكثر الأعراض شيوعًا. قد يلاحظ الرجل وجود دم على ورق التواليت أو في المرحاض. غالبًا ما يكون هذا النزيف غير مؤلم.

الحكة والتهيج: الشعور بحكة شديدة وتهيج حول فتحة الشرج، مما قد يؤدي إلى رغبة ملحة في الحك.

الألم أو الانزعاج: قد يشعر الرجل بألم خفيف أو متوسط في منطقة الشرج، خاصة عند الجلوس أو أثناء حركة الأمعاء. في حالات البواسير الخارجية المتخثرة، يمكن أن يكون الألم حادًا وشديدًا.

التورم أو الكتلة: ظهور كتلة مؤلمة أو منتفخة حول فتحة الشرج، وهي غالبًا ما تكون بواسير خارجية. قد يشعر الرجل بوجود شيء ما يتدلى من فتحة الشرج، خاصة بعد التبرز.

إفرازات مخاطية: قد يحدث إفراز للمخاط من فتحة الشرج، مما يزيد من الشعور بالرطوبة والتهيج.

صعوبة في التبرز: في بعض الحالات، قد يشعر الرجل بصعوبة في إفراغ الأمعاء بالكامل بسبب الألم أو التورم.

من الضروري استشارة الطبيب في حال ظهور أي نزيف شرجي، حيث يمكن أن تكون هذه الأعراض مؤشرًا على حالات صحية أخرى أكثر خطورة، مثل سرطان القولون والمستقيم.

أسباب شيوع البواسير عند الرجال

على الرغم من أن الأسباب الرئيسية للبواسير هي نفسها لكلا الجنسين (الإجهاد أثناء التبرز، الإمساك المزمن، الإسهال المزمن، الحمل، السمنة، رفع الأثقال)، إلا أن بعض العوامل قد تزيد من فرص إصابة الرجال بها:

رفع الأثقال والأعمال الشاقة: الرجال الذين يمارسون رفع الأثقال بشكل منتظم أو يقومون بأعمال تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا هم أكثر عرضة للإصابة بالبواسير بسبب الضغط المتزايد على الأوعية الدموية في منطقة الحوض.

الإمساك المزمن: الإمساك هو أحد الأسباب الرئيسية للبواسير، وغالبًا ما يرتبط بنمط حياة غير صحي أو قلة الألياف في النظام الغذائي.

العوامل الوراثية: قد يكون هناك استعداد وراثي للإصابة بالبواسير.

طرق علاج البواسير في المنزل للرجال

يمكن للعديد من الحالات الخفيفة إلى المتوسطة من البواسير أن تستجيب بشكل جيد للعلاجات المنزلية وتغييرات نمط الحياة. إليك أبرز هذه الطرق:

زيادة تناول الألياف

الأطعمة الغنية بالألياف: تناول كميات وفيرة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات. تساعد الألياف على تليين البراز وتسهيل حركته، مما يقلل من الحاجة إلى الإجهاد.

مكملات الألياف: في حال عدم كفاية الألياف من الطعام، يمكن تناول مكملات الألياف مثل قشور السيليوم (مثل ميتاموسيل) أو ميثيل السليلوز (مثل سيتروسيل). يجب البدء بجرعات صغيرة وزيادتها تدريجيًا لتجنب الانتفاخ والغازات.

شرب كميات كافية من الماء

يساعد الماء على تليين البراز ومنعه من أن يصبح صلبًا وجافًا، مما يقلل الضغط على الأوردة الشرجية أثناء التبرز. يُنصح بشرب 8-10 أكواب من الماء يوميًا.

حمامات المقعدة الدافئة (Sitz Baths)

يمكن نقع منطقة الشرج في ماء دافئ لمدة 15-20 دقيقة، 2-3 مرات يوميًا، وخاصة بعد حركة الأمعاء.

ويساعد الماء الدافئ على تهدئة الألم وتقليل الالتهاب وتحسين تدفق الدم إلى المنطقة. يمكن استخدام وعاء خاص بحمام المقعدة يوضع على مقعد المرحاض أو حوض استحمام عادي.

استخدام الكمادات الباردة

وضع كمادة باردة أو كيس ثلج ملفوف بقطعة قماش على المنطقة المنتفخة لمدة 10-15 دقيقة عدة مرات في اليوم يمكن أن يساعد في تقليل التورم والألم.

المراهم والكريمات الموضعية

كريمات الهيدروكورتيزون المتاحة دون وصفة طبية: يمكن أن تقلل من الحكة والالتهاب. لا يجب استخدامها لفترات طويلة (أكثر من أسبوع) دون استشارة الطبيب.

كريمات تحتوي على مواد مخدرة يمكن أن توفر راحة مؤقتة من الألم.

مراهم تحتوي على بندق الساحرة (Witch Hazel): يمكن أن تساعد في تقليص البواسير وتخفيف الحكة والالتهاب.

التحاميل الشرجية: يمكن استخدامها لعلاج البواسير الداخلية وتخفيف الألم والحكة.

تجنب الإجهاد أثناء التبرز

تحاول حبس البراز. عند الشعور بالحاجة إلى التبرز، اذهب إلى المرحاض فورًا.

تجنب الضغط أو الإجهاد بقوة أثناء التبرز، حيث يزيد ذلك من الضغط على الأوردة.

تجنب الجلوس لفترات طويلة على المرحاض

لا تجلس على المرحاض لفترات طويلة للقراءة أو استخدام الهاتف، حيث يزيد ذلك من الضغط على منطقة الشرج.

النظافة الجيدة

الحفاظ على نظافة منطقة الشرج بعد التبرز أمر بالغ الأهمية. استخدم ورق تواليت ناعم ومبلل أو مناديل مبللة خاصة بالبواسير بدلًا من ورق التواليت الجاف والخشن.

تجنب الفرك الشديد للمنطقة.

ممارسة الرياضة بانتظام

تساعد التمارين الرياضية المنتظمة على تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك، مما يقلل من خطر الإصابة بالبواسير أو تفاقمها.

تغيير وضعية الجلوس

استخدام وسائد خاصة بالبواسير (على شكل دونات) يمكن أن يخفف الضغط على المنطقة أثناء الجلوس.

متى يجب استشارة الطبيب؟

على الرغم من أن العلاجات المنزلية فعالة للعديد من الحالات، إلا أنه يجب استشارة الطبيب في الحالات التالية:

النزيف الشرجي المتكرر أو الغزير.

الألم الشديد الذي لا يستجيب للعلاجات المنزلية.

خروج البواسير من فتحة الشرج بشكل دائم ولا يمكن إعادتها يدويًا.

ظهور أعراض مثل الدوخة، الإغماء، أو التعب الشديد (قد تشير إلى فقر الدم بسبب النزيف).

عدم تحسن الأعراض بعد أسبوعين من العلاج المنزلي.

وجود كتلة مؤلمة ومفاجئة حول فتحة الشرج (قد تكون بواسير متخثرة).

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