10 أطعمة غنية بالألياف تساعد على تخفيف أعراض البواسير

تناول نظام غذائي صحي غني بالأطعمة الكاملة الغنية بالألياف، يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض البواسير، وعلى النقيض من ذلك، فإن الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء والكحول، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالبواسير.

البواسير هي عبارة عن أوردة ملتهبة ومتورمة تحيط بالشرج أو في المستقيم السفلي، حيث تتجمع الفضلات قبل أن تمر كبراز.

هناك نوعان من البواسير: البواسير الخارجية التي تتكون تحت الجلد بالقرب من الشرج والبواسير الداخلية التي تتكون في فتحة الشرج وبطانة المستقيم السفلي، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي، وما يأكله الشخص يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض البواسير

كيف يمكن للنظام الغذائي أن يساعد في تخفيف اعراض البواسير

تناول المزيد من الأطعمة الكاملة الغنية بالألياف ومنخفضة الدهون يمكن أن يقلل أو يمنع أعراض البواسير في كثير من الأحيان، هذا لأن الألياف تقوم بـ:

زيادة وزن البراز، مما يقلل من الوقت الذي يقضيه البراز في القولون (وقت عبور القولون)

زيادة احتباس الماء في القولون، مما يؤدي إلى براز أكثر ليونة يمر بسهولة أكبر

تقليل مستويات الرقم الهيدروجيني في القولون، مما يقلل أيضًا من وقت عبور القولون، أو الوقت الذي يستغرقه الطعام للمرور عبر القولون

ووفقًا لإرشادات النظام الغذائي للأمريكيين، يجب أن يهدف معظم الأشخاص إلى الحصول على 14 جرامًا من الألياف لكل 1000 سعر حراري يستهلكونها.

الأطعمة التي يجب تناولها للتخفيف من أعراض البواسير

تحتوي الكثير من الأطعمة على الألياف، ولكن بعض أفضل الأطعمة التي يجب تناولها للمساعدة في علاج البواسير تشمل:

1. القمح

تحتوي نخالة القمح والقمح المبشور على ألياف غير قابلة للذوبان، مما يعطي البراز حجمًا ويجعله أسهل في المرور.

2. البرقوق

البرقوق المسلوق أو المجفف غني بالألياف، ويحتوي نصف كوب فقط من البرقوق المسلوق على حوالي 3.8 جرام من الألياف.

قد يساعد البرقوق المجفف أيضًا في الحفاظ على شعور المعدة بالشبع لفترة أطول، مما يعني أن الشخص لن يحتاج إلى تناول الطعام كثيرًا، ويمكن أن يساعد هذا في تقليل الإمساك والسمنة، والتي قد تكون عامل خطر للبواسير.

وتعمل المركبات الموجودة في البرقوق والتي تسمى الفينولات أيضًا كعامل مضاد للبكتيريا في الجهاز الهضمي، مما يقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

3. التفاح

يعد التفاح مصدر رائع للألياف الغذائية، حيث تحتوي التفاحة المتوسطة الحجم بقشرتها على حوالي 4.4 جرام من الألياف، مما يجعلها من بين أكثر الفواكه الغنية بالألياف.

لا تتحلل الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة في قشر التفاح أثناء الهضم وتساعد على زيادة حجم البراز، مما يسبب تأثيرًا ملينًا.

4. الكمثرى

الكمثرى غنية بشكل لا يصدق بالألياف والمركبات الأخرى التي قد تفيد الأشخاص المصابين بالبواسير، وقد تحتوي الكمثرى بقشرتها على حوالي 6 جرام من الألياف، وتحتوي الكمثرى أيضًا على الفركتوز، والذي يمكن أن يعمل كملين طبيعي.

5. الشعير

الشعير غني بألياف تسمى بيتا جلوكان، والتي تتحلل وتشكل هلامًا لزجًا في القولون وتلين البراز، وتظهر الأبحاث أيضًا أن تناول الشعير قد يساعد في الحفاظ على صحة القولون الجيدة.

6. الذرة

يحتوي كوب واحد من الذرة الحلوة المطبوخة على حوالي 4.2 جرام من الألياف، ويستخدم الناس الذرة كعلاج للبواسير منذ العصور القديمة.

ربما يرجع ذلك إلى أنه بالإضافة إلى الألياف، تحتوي الذرة أيضًا على مضادات الأكسدة القوية التي تمنع تلف الخلايا من الجذور الحرة والمركبات الأخرى التي قد تساعد في تقليل الألم.

ويحتوي كوب واحد من دقيق الشوفان المطبوخ على حوالي 4 جرام من الألياف، وقد تكون الألياف الموجودة في الشوفان قادرة على تحسين صحة الأمعاء، كما أنها تساعد في تليين البراز، مما يسهل مروره ويقلل من خطر الإجهاد.

8. العدس

تعد البقوليات، مثل العدس والحمص والفاصوليا البيضاء والبازلاء المجففة، من أفضل مصادر الألياف الموجودة، ويحتوي كوب واحد من العدس المطبوخ على حوالي 15.6 جرام من الألياف.

وتظهر بعض الأبحاث أن تناول العدس الأخضر يؤدي إلى زيادة كبيرة في وزن البراز ويقلل من الوقت الذي يقضيه في القولون.

9. خبز القمح الكامل والمعكرونة والحبوب

تحتوي منتجات القمح الكامل غير المعالجة أو المعالجة قليلًا على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان، مما يزيد من وزن البراز ووقت عبور القولون.

للحصول على كمية إضافية من الألياف، اختر منتجات القمح الكامل مع المكسرات والبذور.

10. التوت

يحتوي التوت، مثل التوت الأحمر والتوت الأسود والفراولة، على نسبة عالية من القشرة إلى اللحم، مما يعني أنها تحتوي على الكثير من الألياف لكل وجبة، وتحتوي حصة 100 جرام من التوت الأحمر على حوالي 6.5 جرام من الألياف.

ويحتوي التوت أيضًا على الكثير من الماء، مما يساعد على تليين البراز والحفاظ على حركة الجهاز الهضمي بسلاسة، كما يحتوي أيضًا على الفركتوز، الذي له تأثير ملين طبيعي.

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