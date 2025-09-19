أعراض الزهايمر الذهنية والجسدية بمراحله المختلفة

يُعد مرض الزهايمر أحد أبرز التحديات الصحية التي تواجه كبار السن، حيث يمثل سببًا رئيسيًا لتدهور الذاكرة والقدرات العقلية.

هذا المرض، الذي يأتي ضمن مظلة "الخَرَف"، يتطور ببطء على مدار سنوات، ويؤثر بشكل تدريجي على قدرة المصاب على التفكير والتحليل وأداء المهام اليومية الأساسية.

يُعرف الخرف بأنه مصطلح شامل لوصف تدهور الوظائف العقلية، بينما الزهايمر هو مرض محدد يندرج تحته.

ورغم وجود أنواع أخرى من الخرف قد تتشابه أعراضها، فإن الزهايمر هو الأكثر شيوعًا، إذ يمثل أكثر من ثلثي الحالات لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

وتُعد علامة فقدان الذاكرة المتفاقم مع مرور الوقت السمة المميزة لهذا المرض.

تبدأ أعراض المرض في مراحله المبكرة بمشاكل بسيطة مثل صعوبة تذكر الأحداث الحديثة أو التعبير عن الأفكار.

ومع تقدم المرض، تزداد الأعراض حدة، حتى يصبح المصاب في المراحل المتأخرة غير قادر على العيش بمفرده أو الاعتناء بنفسه، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

مراحل الزهايمر وأعراضه الشائعة

ينقسم مرض الزهايمر إلى ثلاث مراحل رئيسية: الخفيف، المتوسط، والشديد، ولكل منها مجموعة من الأعراض الخاصة بها.

1. المرحلة الخفيفة (تستمر من 2 إلى 4 سنوات)

تتميز هذه المرحلة بظهور علامات مبكرة قد يلاحظها المحيطون بالمريض:

فقدان الطاقة والدافعية وقلة الاهتمام بالعمل والأنشطة الاجتماعية.

فقدان الذاكرة قصيرة المدى، مثل نسيان المحادثات أو الأحداث التي وقعت للتو.

مشاكل في اللغة، مثل صعوبة صياغة الأفكار أو فهم الآخرين.

صعوبات تنسيق خفيفة، مثل صعوبة الكتابة أو استخدام الأدوات المألوفة.

مواجهة صعوبة في المهام اليومية، مثل اتباع وصفة طعام أو إدارة الشؤون المالية.

تقلبات مزاجية قد تشمل الاكتئاب أو انعدام الاهتمام.

مشاكل في القيادة، مثل الضياع في طرق مألوفة.

2. المرحلة المتوسطة (تستمر من 2 إلى 10 سنوات)

في هذه المرحلة، يتفاقم فقدان الذاكرة ويبدأ في التأثير بشكل أكبر على الحياة اليومية. قد ينسى المصاب تفاصيل هامة عن حياته، مثل مكان دراسته أو تاريخ زواجه، وقد لا يتعرف على أفراد عائلته وأصدقائه. تشمل الأعراض الأخرى:

كلام غير مترابط وصعوبة في إيجاد الكلمات المناسبة.

تشتت ذهني بشأن الزمان والمكان.

عدم القدرة على ارتداء الملابس المناسبة للطقس.

نوبات غضب أو إحباط قد تصل إلى العدوانية تجاه الآخرين.

اضطرابات في النوم والتجول بلا هدف.

الأوهام، مثل الاعتقاد بأن مقدم الرعاية يحاول إيذاءه.

3. المرحلة الشديدة (تستمر من 1 إلى 3 سنوات)

هذه هي المرحلة الأكثر خطورة، حيث يعاني المصاب من ارتباك شديد بين الماضي والحاضر. يصبح التعبير عن الأفكار ومعالجة المعلومات أمرًا بالغ الصعوبة. تتضمن أعراض هذه المرحلة:

مشاكل في البلع والتحكم في وظائف المثانة والأمعاء.

نقصان الوزن، نوبات صرع، والتهابات جلدية.

تقلبات مزاجية حادة وهلوسة بصرية أو سمعية.

فقدان القدرة على الحركة بشكل مستقل.

أعراض جسدية مصاحبة للزهايمر

بالإضافة إلى الأعراض الذهنية، يظهر على مصابي ألزهايمر أعراض جسدية تشمل:

مشاكل في التوازن والتعثر والسقوط.

سحب القدمين أو المشي ببطء.

ضعف أو تشنج في العضلات، ورعشة أو نوبات صرع.

صعوبة في الجلوس أو الوقوف.

"أبراكسيا"، وهو مصطلح عام لفقدان القدرة على القيام بحركات إرادية.

في المراحل المتأخرة، يؤدي تلف الدماغ إلى مضاعفات جسدية خطيرة مثل استنشاق الطعام أو السوائل إلى الرئتين، مما يسبب التهابات كالتهاب الرئة، بالإضافة إلى الكسور، تقرحات الفراش، سوء التغذية والجفاف.

الزهايمر مبكر الظهور

عادة ما يظهر المرض بعد سن 65، ولكن عند حدوثه في سن أصغر، يُعرف بـ"الزهايمر مبكر الظهور". لا تختلف أعراضه كثيرًا عن الأعراض المعتادة، وتشمل:

نسيان المعلومات التي تم تعلمها حديثًا.

طرح الأسئلة نفسها مرارًا.

صعوبة في حل المشكلات البسيطة.

تغيرات في المزاج والشخصية.

مشاكل في إدراك العمق أو الرؤية.

الانسحاب من العمل والمواقف الاجتماعية.

أمراض تشبه أعراض الزهايمر

لا يعني ظهور عرض أو بضعة أعراض مماثلة بالضرورة الإصابة بالمرض، فهناك حالات طبية أخرى قد تسبب أعراضًا مشابهة، منها:

أمراض التمثيل الغذائي مثل مشاكل الغدة الدرقية.

إساءة استخدام العقاقير أو الكحول.

التفاعل السلبي بين الأدوية المختلفة.

مرض باركنسون، الذي يؤثر على الحركة بشكل أساسي.

الإجهاد والاكتئاب، اللذان يسببان ضعفًا في القدرة على التفكير والذاكرة.

يمكن للطبيب تشخيص الحالة بدقة عبر الفحص والاختبارات للتأكد مما إذا كانت الأعراض ناجمة عن ألزهايمر أم عن حالة أخرى قابلة للعلاج.

