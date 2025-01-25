علاج البواسير الخارجية بالمنزل، وطرق الوقاية منها

تبدو البواسير الخارجية وكأنها كتل صغيرة خارج فتحة الشرج مباشرة، ويمكن أن تسبب النزيف والحكة، وتشمل العلاجات المنزلية الحمامات الدافئة والكمادات الباردة والتطبيقات الموضعية.

تنتج البواسير غالبًا عن الإجهاد أثناء حركة الأمعاء، وقد يدفع الشخص بقوة شديدة، أو يجلس على المرحاض لفترة طويلة، أو يكون البراز صلبًا ويصعب إخراجه.

لن تسبب معظم البواسير الخارجية مشاكل إضافية، ولكنها قد تصبح أكثر إيلامًا إذا تطورت بها جلطة، وإذا كان الشخص يعاني من ألم شديد، فقد يوصي الطبيب بإزالة البواسير جراحيًا.

علاج البواسير الخارجية

لا تتطلب البواسير الخارجية عادةً علاجًا محددًا ما لم تتطور بها جلطة وتصبح مؤلمة، وتختفي معظمها من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة، أما تلك التي تستمر فقد تسبب عدم الراحة والحكة وبعض الألم، ويمكن أن تكون العلاجات المنزلية فعالة في تخفيف هذه الأعراض، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

يمكن للناس تجربة علاجات منزلية مختلفة لعلاج البواسير، مثل:

أخذ حمامات دافئة

تناول مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين، لتخفيف الألم وعدم الراحة

وضع المراهم، مثل الكريمات التي تحتوي على الهيدروكورتيزون، لتخفيف الحكة

تنظيف فتحة الشرج بلطف بعد حركة الأمعاء

وضع أكياس ثلج مغطاة بقطعة قماش لتقليل التورم

يمكن للأطباء أحيانًا علاج البواسير الخارجية التي تتطور فيها جلطة من خلال الجراحة.

الإزالة الجراحية

هناك نوعان من الجراحة للبواسير الخارجية.

النوع الأول يتضمن عمل ثقب صغير في البواسير الخارجية المتخثرة وتصريف الدم من الجلطة، ويمكن للطبيب إجراء هذه الجراحة تحت التخدير الموضعي، ولا يزيل هذا الإجراء البواسير نفسها، ومع ذلك، إذا كان الطبيب قادرًا على إجراء هذا الإجراء في غضون 48 ساعة من ظهور البواسير، فيمكنه توفير تخفيف أسرع للألم من العلاجات الأخرى.

بعد هذا الوقت، لا تكون الجراحة مفيدة عادةً، وستتحسن الأعراض في النهاية من تلقاء نفسها.

الشكل الثاني من الجراحة هو استئصال البواسير، ويزيل هذا الإجراء البواسير تمامًا.

أعراض البواسير الخارجية

غالبًا ما تكون البواسير الخارجية مثيرة للحكة ومزعجة، ويمكن أن تسبب أيضًا الألم وعدم الراحة، ومع ذلك، لا يعاني الجميع من الأعراض.

غالبًا ما يشعر الأشخاص المصابون بالبواسير الخارجية بوجود كتلة مؤلمة إذا لمسوا المنطقة المحيطة بالشرج.

دم في البراز

قد يلاحظ الأشخاص المصابون بالبواسير الخارجية بعض الدم عند إخراج البراز، والذي يكون عادةً على السطح الخارجي للبراز، ويميل الدم إلى أن يكون أحمر فاتحًا لأنه عادةً ما يخرج مباشرة من البواسير وليس من أي مكان آخر في الجهاز الهضمي.

يجب أن يكون الدم من البواسير ضئيلًا، ويجب على أي شخص مصاب بالبواسير الخارجية ويلاحظ كمية كبيرة من الدم الاتصال بالطبيب.

جلطات الدم في البواسير

يمكن أن تكون البواسير الخارجية مؤلمة للغاية إذا أصيبت بجلطة دموية، وتظهر البواسير المتخثرة عادةً باللون الأرجواني على البشرة الفاتحة والرمادي أو الأسود أو البني الداكن على البشرة الداكنة.

تحدث البواسير المتخثرة عندما تتطور جلطة دموية في الأوردة التي تسبب انتفاخ البواسير، ونتيجة لذلك، لا يمكن للدم أن يتدفق إلى البواسير، وقد يكون التأثير مبرحًا.

غالبًا ما يمتص الجسم الجلطة الدموية في الوقت المناسب، مما يقلل الأعراض ويخفف الألم.

عندما تمر الجلطة الدموية أو يمتصها الجسم مرة أخرى، قد تترك البواسير الخارجية أحيانًا علامة جلدية حول الشرج، قد يوصي الطبيب بإزالتها جراحيًا إذا كانت هذه العلامة الجلدية تلتقط البراز بانتظام ويصعب الحفاظ على نظافتها.

أسباب وعوامل الخطر الإصابة بالبواسير الخارجية

بالإضافة إلى الإجهاد، تشمل الأسباب المحتملة الأخرى للبواسير ما يلي:

رفع الأشياء الثقيلة أو الأوزان

اتباع نظام غذائي منخفض الألياف

السمنة

الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة

الحمل

الاستسقاء، وهو تراكم للسوائل يضع ضغطًا إضافيًا على المعدة والأمعاء

البواسير هي واحدة من أكثر الحالات الطبية شيوعًا، ويزداد احتمال الإصابة بها مع تقدم العمر، والسبب في ذلك هو أن الأنسجة المبطنة للشرج والعضلة العاصرة تصبح أرق وأقل قدرة على تحمل الضغط الناتج عن الدفع والإجهاد.

تختلف البواسير الخارجية عن أنواع البواسير الأخرى، ويرجع ذلك في الغالب إلى موقعها، فالبواسير الداخلية، على سبيل المثال، توجد داخل المستقيم، وعادة ما تكون غير مؤلمة ولكنها قد تنزف.

البواسير المتدلية هي بواسير داخلية تنتفخ أحيانًا خارج فتحة الشرجن ومن الممكن دفعها إلى الخارج، وتعود هذه البواسير إلى الداخل، ولكنها قد تعود إلى الداخل دون تدخل.

تبرز البواسير الخارجية من فتحة الشرج، وتميل إلى التسبب في ألم أكثر من البواسير الداخلية لأن الجزء الخارجي من فتحة الشرج أكثر حساسية من الجزء الداخلي.

قد يعاني الأشخاص من أنواع متعددة من البواسير في نفس الوقت.

طرق الوقاية من البواسير الخارجية

الطريقة الأساسية لمنع تطور البواسير الخارجية هي تجنب الإمساك وتطور البراز الصلب والجاف الذي يصعب إخراجه.

تتضمن النصائح للوقاية من البواسير الخارجية ما يلي:

زيادة كمية الألياف الغذائية في النظام الغذائي إلى 25 - 30 جرامًا عن طريق تناول الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والحبوب الكاملة

شرب كمية كافية من الماء كل يوم بحيث يكون لون البول أصفر باهتًا في كل مرة يتبول فيها الشخص

ممارسة نشاط بدني منتظم، مما يعزز الحركة الطبيعية للأمعاء

استخدام الحمام عند الضرورة وعدم التأخير لفترة غير ضرورية من الوقت

قضاء أقصر وقت ممكن في الجلوس على المرحاض

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