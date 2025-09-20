أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة.. أسعار الألبان والزبادي والبيض في السلاسل التجارية.. وتوقعات بوصول الذهب إلى 4000 دولار
أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.
تعرف على حجم الزيادة في سعر أونصة الذهب خلال عام 2025
ارتفعت اونصة الذهب بصورة كبيرة خلال العام الجارى حيث سجلت مستويات قياسية جديدة وسط توقعات بوصولها إلى 4000 دولار.
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة
يبحث الكثير من المواطنين خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.
وزير قطاع الأعمال يتابع سير العملية الإنتاجية بشركتي "النصر للمواسير" و"سيجوارت
تفقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، شركة النصر لصناعة المواسير الصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وأيضا الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجوارت" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك في إطار الزيارات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل ومشروعات التطوير بالشركات التابعة.
مع بداية العام الدراسي، أسعار الألبان والزبادي والبيض في السلاسل التجارية
تشهد بداية العام الدراسى من كل عام زيادة فى الإقبال على شراء الأغذية والمشروبات التى تعد من الوجبات الأساسية الضرورية للطلاب خاصة فى المراحل الاساسية والتى من بينها البيض والجبن والالبان.
الهند تدرس إنشاء احتياطي استراتيجي من المعادن النادرة لحماية الصناعات الدفاعية
تدرس الهند إنشاء احتياطي استراتيجي من المعادن الحرجة لاستخدامه في حالات الطوارئ المرتبطة بالصناعات الدفاعية، لتنضم بذلك إلى دول أخرى تكثف جهودها لتطوير سلاسل إمدادات محلية.
تعمل إيه لو أرقام الفيزا اتمسحت؟
يستفسر العديد من عملاء بنك القاهرة عن طريقة الحصول علي الأرقام الموجودة علي الفيزا حال تعرضها للمسح وهم خارج البلاد.
مصلحة الضرائب توضح آلية استلام قسائم الرواتب عبر منظومة الأجور والمرتبات
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن تسجيل الموظفين في منظومة توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات يتم من خلال رقم الهاتف المحمول الخاص بالشركة أو أي شركة يعمل بها الموظف، موضحة أن ملكية الخط لا تُشترط باسم الموظف.
وزير المالية يكلف بتكثيف الجهود لتطوير الأداء الجمركي
أجرى أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، جولة ميدانية إلى جمارك جنوب سيناء، يرافقه سلمي سالم، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، وعدد من القيادات الجمركية.
المصرية للاتصالات توضح سبب بطء الإنترنت وعلاقته بدفع فاتورة التليفون الأرضي
أكدت الشركة المصرية للاتصالات أهمية التزام العملاء بسداد فاتورة التليفون الأرضي وخط الإنترنت في مواعيدها المحددة، تجنبًا لانقطاع الخدمة، وذلك مع انطلاق العام الدراسي الجديد واحتياج الأسر المصرية إلى خدمة الإنترنت بشكل مكثف، خاصة مع اعتماد العديد من الطلاب على الدروس “أون لاين”.
