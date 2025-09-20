السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

المصرية للاتصالات توضح سبب بطء الإنترنت وعلاقته بدفع فاتورة التليفون الأرضي

تليفون أرضى
تليفون أرضى

 أكدت الشركة المصرية للاتصالات أهمية التزام العملاء بسداد فاتورة التليفون الأرضي وخط الإنترنت في مواعيدها المحددة، تجنبًا لانقطاع الخدمة، وذلك مع انطلاق العام الدراسي الجديد واحتياج الأسر المصرية إلى خدمة الإنترنت بشكل مكثف، خاصة مع اعتماد العديد من الطلاب على الدروس “أون لاين”.

وأوضحت الشركة أن استحقاق الفاتورة بات يتم كل 90 يومًا من تاريخ السداد وليس وفق النظام السابق القائم على التحصيل ربع السنوي (كل 3 أشهر).

وأضافت أن هذا النظام يمنح العملاء مرونة في السداد، لكنه لا يتضمن فترات سماح كما كان في السابق، حيث يتم قطع الخدمة مباشرة بعد انتهاء المدة المحددة.

وكشفت الشركة أن بعض العملاء قد يلاحظون تباطؤًا في سرعة الإنترنت في الليلة السابقة لموعد استحقاق الفاتورة، في حال عدم تجديد الخدمة أو نفاد الباقة قبل موعدها.

إلغاء التعاقد واستعادة الخط

وأكدت المصرية للاتصالات أن التأخر في السداد لعدة دورات متتالية (3 إلى 4 فواتير) قد يؤدي إلى إلغاء التعاقد نهائيًا وسحب الخط وإتاحته لعملاء آخرين على قوائم الانتظار، مشيرة إلى أن الخط الملغى لا يمكن استرداده مجددًا، ويتوجب على العميل التقديم كاشتراك جديد.

طرق الاستعلام والدفع

وأتاحت الشركة خدمة الاستعلام عن الفاتورة عبر موقعها الرسمي بإدخال كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي، مع إمكانية السداد عبر قنوات متعددة، منها:

  • فروع ومنافذ WE.
  • مكاتب البريد.
  • ماكينات فوري ومصاري وأمان.
  • الوحدات المتنقلة للشركة.
  • الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات.

كما أضافت إمكانية الدفع عبر محفظة فودافون كاش من خلال منصة مصر الرقمية، وذلك بإدخال رقم الهاتف المسجل بالخدمة ومسح الكود المخصص لاستكمال العملية، وتسعى الشركة من خلال هذه التسهيلات إلى ضمان استمرارية الخدمة لعملائها وتفادي أي انقطاعات محتملة.

