تعرف على حجم الزيادة في سعر أونصة الذهب خلال عام 2025

ارتفعت اونصة الذهب بصورة كبيرة خلال العام الجارى حيث سجلت مستويات قياسية جديدة وسط توقعات بوصولها إلى 4000 دولار.

ووصلت أسعار الأونصة خلال الشهور الجارية ومع اقتراب نهاية العام الى مستويات 3700 دولار للاونصة والتحديد مع اقتراب نهاية شهر سبتمبر الجارى.

وكانت اسعار اونصة الذهب تسجل مستويات 2700 دولار للاونصة فى يناير الماضى وارتفعت إلى مستويات 3500 دولار للاونصة ثم وصلت إلى أعلى مستوى لها فى سبتمبر 20 الشهر الجارى وهو 3707 دولار.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة 19 سبتمبر، مسجلةً مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، مع تركيز السوق على مؤشرات إضافية بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة لأول مرة هذا العام.

صعد سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1% ليصل إلى 3.683.24 دولارًا للأونصة. كما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1% هذا الأسبوع.

وارتفعت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 1.1% لتصل إلى 3.719.40 دولار.

ومن الناحية الفنية، قد يكسر الذهب الفوري مستوى الدعم عند 3630 دولارًا للأونصة، ويتراجع إلى نطاق بين 3596 و3617 دولارًا.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 1.3% لتصل إلى 42.35 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1387.62 دولار. أما البلاديوم، الذي ارتفع بنسبة 1.4 % ليصل إلى 1166.15 دولار، فكان متجهًا نحو تسجيل خسائر أسبوعية بعد انخفاضه بنسبة 2.6% هذا الأسبوع.

شعبة الذهب تكشف توقعات الأسعار

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن أسعار الذهب العالمية نجحت في تسجيل مستوى تاريخي جديد عند 3,700 دولار للأوقية للمرة الأولى، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع.

وأوضح واصف أن ضعف الدولار لعب دورًا رئيسيًا في دعم أسعار الذهب، بعدما سجل العملة الأمريكية أدنى مستوياتها منذ شهرين على التوالي، مضيفا أن العلاقة العكسية بين الذهب والدولار تعزز من ارتفاع المعدن، خاصة في ظل ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة، حيث إن بيئة الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب الذي لا يدر عائدًا مباشرًا.

وأشار إلى أن الارتفاع القياسي لم ينتظر صدور قرار الفيدرالي، بل جاء مدفوعًا بمطالبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرئيس الفيدرالي جيروم باول بخفض أكبر لأسعار الفائدة.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى بيانات مجلس الذهب العالمي التي أظهرت ارتفاع صافي التدفقات النقدية الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب للأسبوع الثالث على التوالي، لتسجل 14.9 طن خلال الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ منتصف أبريل الماضي.

السوق المصري

وعلى الصعيد المحلي، قال رئيس شعبة الذهب: إن أسعار الذهب في مصر وسعت مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، مدعومة بالارتفاعات التاريخية عالميًا، في ظل استقرار نسبي لحركة سعر الصرف، الأمر الذي جعل التسعير المحلي يعتمد بشكل أكبر على السعر العالمي.

وأضاف أن عيار 21 – الأكثر تداولًا – افتتح تعاملات اليوم الثلاثاء عند مستوى 4,960 جنيهًا للجرام، ليتداول حاليًا عند 4,965 جنيهًا للجرام، بعدما صعد أمس بنحو 45 جنيهًا ليغلق عند 4,945 جنيهًا مقابل افتتاح الجلسة عند 4,900 جنيه للجرام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.