مصلحة الضرائب توضح آلية استلام قسائم الرواتب عبر منظومة الأجور والمرتبات

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن تسجيل الموظفين في منظومة توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات يتم من خلال رقم الهاتف المحمول الخاص بالشركة أو أي شركة يعمل بها الموظف، موضحة أن ملكية الخط لا تُشترط باسم الموظف.

وأوضحت المصلحة أن قسيمة الراتب لا تُعرض على البوابة مباشرة، وإنما تُرسل إلى البريد الإلكتروني المسجل بصيغة ملف PDF مشفر، بحيث يتم فتحه باستخدام كلمة سر.

وأضافت أن كلمة السر هي الرقم القومي للموظف كما هو مدون في القسيمة، مشيرة إلى أن الموظف يتعين عليه إدخال كلمة السر في كل مرة يحاول فيها استخراج القسيمة، دون اشتراط أن تكون نفس الكلمة في كل مرة.

وشددت المصلحة على أهمية الالتزام بالتعليمات للحفاظ على سرية بيانات الموظفين وضمان وصول القسائم بشكل آمن عبر البريد الإلكتروني.

وللاستفسار، خصصت المصلحة خطين ساخنين: 16395 لمصلحة الضرائب المصرية و16189 لمنظومة المرتبات.

