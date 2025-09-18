وزير قطاع الأعمال يشهد تخرج دفعة جديدة من طلبة البكالوريوس بالأكاديمية العربية

شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة البكالوريوس بكليتي الإدارة والتكنولوجيا، واللغة والإعلام، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - فرع القاهرة، إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة.

وجاء الحفل - الذي أقيم بالعاصمة الإدارية - تحت رعاية السيد أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وأسر الخريجين.

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب الوزير عن فخره واعتزازه بمشاركة الخريجين هذا اليوم المميز، مشيدًا بدور الأكاديمية كصرح عربي علمي رائد، أثبت كفاءته في تخريج كوادر مؤهلة علميًا ومهنيًا، قادرة على الإسهام الفعّال في بناء أوطانها.

خريجي كلية اللغة والإعلام

وأكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تنفذ حاليًا استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة، الصناعية والإنتاجية والخدمية، من خلال تحديث وتطوير خطوط الإنتاج وتحسين نظم الإدارة، وتبني التحول الرقمي، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، ورفع كفاءة العنصر البشري. وأضاف أن الاستدامة أصبحت أحد المحاور الأساسية في مشروعات الوزارة، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. ووجه الوزير رسالة إلى خريجي كلية الإدارة والتكنولوجيا، مؤكدًا أهمية دورهم في قيادة التغيير المؤسسي والتحول الإداري. كما شدد على أهمية الإعلام الهادف والمسؤول في مواجهة التحديات، داعيًا خريجي كلية اللغة والإعلام إلى أن يكونوا صوتًا للوعي والحقيقة، وسفراء للكلمة الصادقة والمهنية الرصينة.

وفي ختام الحفل، شارك الوزير في تكريم عدد من الخريجين المتفوقين وتسليم شهادات التخرج للطلبة، مقدمًا التهنئة لهم ولأسرهم، ومتمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم العملية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.