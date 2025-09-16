الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
المصرية للاتصالات تكرم أبطال الأوليمبياد الخاص المشاركين بالمسابقة الإقليمية الأولى للفروسية بالإمارات

استقبل، اليوم، المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات WE أبطال فريق الفروسية بالأولمبياد الخاص المصري الذين شاركوا في المسابقة الإقليمية الأولى للفروسية بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتكريمهم على ما حققوه بالمسابقة من إنجازات.

أحلام الأبطال المستقبلية 

حضر التكريم بمقر الشركة بالقرية الذكية المهندس هانيء محمود، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص المصري، وأعضاء بعثة الأولمبياد الخاص المصري. وقد تضمن اللقاء جلسة ودية تبادل خلالها الرئيس التنفيذي الحديث مع الأبطال حول تجربتهم وأحلامهم المستقبلية.

وقد أقيمت المسابقة الإقليمية الأولى للفروسية ضمن الأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 24 إلى 27 أغسطس 2025، وشهدت مشاركة لاعبين من 11 دولة، بهدف تعزيز دمج وتمكين أبطال الأولمبياد الخاص في هذه الرياضة، وتضمنت المسابقة منافسات في الركوب الإنجليزي، والقفز على الحواجز، والممرات المتعرجة، والترويض.

حقق اللاعبون المصريون مراكز متقدمة في المسابقة، حيث حصل الفارس أحمد سعفان على المركز الأول في مسابقة الترويض، والمركز الخامس في كل من الركوب الإنجليزي والممرات المتعرجة، كما حصل الفارس رافائيل كريم على المركز الثالث في الترويض، والمركز الرابع في مسابقة الركوب الإنجليزي، والمركز الثاني في الممرات المتعرجة، كذلك حصلت الفارسة  آلاء عبد العزيز على المركز الأول في مسابقة الترويض، والمركز الثالث في كل من الركوب الإنجليزي والممرات المتعرجة، وحصلت الفارسة آية شلتوت على المركز الثاني في الترويض والأول الركوب الإنجليزي والرابع في  الممرات المتعرجة.

وعبر المهندس محمد نصر عن بالغ سعادته بما حققه هؤلاء الأبطال من مراكز متقدمة  تضاف إلى سجل مشرف من الإنجازات المتوالية للأولمبياد الخاص المصري مؤكدا أن: "هذا الإنجاز جاء نتيجة عزيمة وإرادة قوية من أبطالنا مدعومة بالمجهودات الكبيرة التي بذلها القائمون على الأولمبياد الخاص المصري، ما أدى إلى ظهور البعثة بالمظهر المشرف الذي يليق باسم مصر في هذا الحدث الرياضي الهام،".

 كما وجه نصر الشكر والتقدير لأسر وأهالي الأبطال على دورهم في دعم وإعداد نموذج مشرف يحتذى به، معربًا عن تمنياته لجميع الأبطال بالتوفيق والنجاح في بطولات عديدة قادمة.

الشراكة الاستراتيجية مع الشركة المصرية للاتصالات

ومن جانبه قال المهندس هانيء محمود، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص المصري: "إن الإنجاز الذي حققه أبناؤنا في مسابقة الفروسية بالعين يمثل تتويجًا لجهود اللاعبين." 

وأضاف "إن الشراكة الاستراتيجية مع الشركة المصرية للاتصالات WE تمثل ركيزة أساسية في دعم أنشطة الأولمبياد الخاص، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به الشركة في تمكين اللاعبين من تحقيق أحلامهم وإبراز قدراتهم أمام المجتمع. 

واختتم كلمته قائلًا: "إن نجاح أبطالنا في المسابقة هو نجاح لمصر كلها، ورسالة أمل لأسر اللاعبين بقدرتهم على تحقيق الإنجازات متى توافرت لهم الفرصة والدعم اللازم."

دمج وتمكين ذوي الهمم 

جدير بالذكر أن المصرية للاتصالات تضع دمج وتمكين ذوي الهمم داخل نسيج المجتمع المصري كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية المسئولية المجتمعية للشركة المصرية للاتصالات من خلال تأهيلهم على المستوى الرياضي والصحي والمهني، وذلك من خلال توفير الفرص الكفيلة لتحسين مستوى حياتهم.

كما تدعم المصرية للاتصالات الجانب الصحي لأبطال الأوليمبياد الخاص من خلال توقيع الكشوفات الطبية الدورية عبر القوافل الطبية التي يقوم بها القطاع الصحي بالأولمبياد الخاص المصري في جميع محافظات الجمهورية بالإضافة إلى إطلاق مشروع “معاك” للتأمين الطبي على اللاعبين واستفادة أكثر من 8000 لاعب ولاعبة من الخدمات الصحية المختلفة، بالإضافة إلى التعاون مع الأولمبياد الخاص المصري في إنشاء نحو 20 مركز تأهيل مهني وحرفي للتدريب على الأعمال الحرفية اليدوية والأعمال المكتبية في مختلف محافظات الجمهورية، وتدشين 10 مراكز تكنولوجية للتدريب علي مهارات الحاسب الآلي في محافظات عدة.

