أخبار مصر

وزير التعليم العالي للطلاب في أول يوم دراسي: أصقلوا مهارتكم بالأنشطة والابتكار

دعا الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، الطلاب إلى المشاركة فى الانشطة الطلابية لصقل مهاراتهم في بداية العام الدراسي الجديد.

واضاف خلال افتتاح العام الدراسي الجديد بجامعة القاهرة الأهلية بحضور الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، إن الهدف من الجامعة ليس فقط الحصول على شهادة جامعية، بل اكتساب مهارات جديدة  ليصبح الطالب قادرا على المنافسة في سوق العمل.

وأوضح الوزير أنه وفقا للمنتدى الاقتصادى 2025 أصبحت أولويات التقدم للوظيفة هي المهارات التى تتوفر لدى المتقدم والكفاءة ثم تأتى الشهادة الجامعية في المرتبة الثالثة.

وطالب وزير التعليم العالى الطلاب بتنمية المهارات من خلال مراكز التوظيف بالجامعات لتزويد الطلاب بمهارات سوق العمل وكيفية التقديم للشركات والحصول على فرص العمل، لافتا إلى أهمية قيام الطلاب بالابتكار والإبداع.

وناشد الوزير الطلاب بالاعتماد على مراكز اكتشاف وتنمية المهارات ومراكز دعم الابتكار التي ستساعد الطلاب في تنمية مهاراتهم وربطها بسوق العمل.

ودعا الطلاب إلى عمل مجموعات للابتكار داخل الجامعة، من تخصصات مختلفة تتشارك في فكرة ابتكارية وتعمل على تنفيذها.

