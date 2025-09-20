مع بداية العام الدراسي، أسعار الألبان والزبادي والبيض في السلاسل التجارية

تشهد بداية العام الدراسى من كل عام زيادة فى الإقبال على شراء الأغذية والمشروبات التى تعد من الوجبات الأساسية الضرورية للطلاب خاصة فى المراحل الاساسية والتى من بينها البيض والجبن والالبان.

وقامت العديد من السلاسل التجارية بتقديم عروض وتخفيضات على اسعار المنتجات الأساسية للطلاب مع عودة الدراسة وبداية العام الجديد.

جبنة اسطمبولى 250 جم بسعر 37 جنيها.

جبنة رومى بطارخ 250 جم بسعر 63.95 جنيه.

جبنة رومى وسط 250 جم بسعر 54.95 جنيه.

جبينة براميلى 250 جم بسعر 36.95 جنيه.

جبنة قريش فريش 250 جم بسعر 21.95 جنيه.

بيض فريش 30 قطعة بسعر 159.95 جنيه.

لبنيتا زبادى طبيعى 6 قطع وزن 105 جم بسعر 39.95 جنيه.

حليب لمار كامل الدسم لتر بسعر 41.95 جنيه.

حليب جهينة كامل الدسم لتر بسعر 37,95 جنيه.

انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026

شهدت عدة محافظات مصرية، صباح اليوم السبت، انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026 وسط أجواء احتفالية مبهجة، حيث حرص أولياء الأمور على اصطحاب أبنائهم إلى المدارس في يومهم الأول، دعمًا لهم وتشجيعًا على بداية عام دراسي منضبط.



وانطلقت الدراسة في مدارس عدد من المحافظات، بينها القاهرة، سوهاج، الأقصر، البحر الأحمر، بالإضافة إلى نحو 12 محافظة أخرى، على أن تنتظم الدراسة تدريجيًا في بقية المحافظات خلال الأسبوع الجاري.

