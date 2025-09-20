الدوري الإيطالي، تعادل يوفنتوس وفيرونا 1/1 في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مواجهة فيرونا ويوفنتوس، بالتعادل 1/1 في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإيطالي.

تقدم يوفنتوس بالهدف الأول عن طريق فرانسيسكو كونسيساو بالدقيقة 19، قبل أن يتعادل لفريق فيرونا لاعبه جيفت أوربان من ركلة جزاء بالدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

تشكيل يوفنتوس أمام فيرونا في الدوري الإيطالي

وجاء تشكيل يوفنتوس أمام فيرونا كالتالى:

دي جريجوريو، كالولو، جاتي، كيلي؛ جواو ماريو، كامبياسو، لوكاتيلي، تورام، ؛ كونسيساو، يلدز؛ فلاهوفيتش.

ويدخل فريق يوفنتوس اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه المثير ضد إنتر ميلان بنتيجة 4-3 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "أليانز ستاديوم"، في مواجهة نارية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويأتى يوفنتوس وصيفا بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف فقط خلف نابولى المتصدر بنفس الرصيد من النقاط، بينما يحتل فيرونا المركز السابع بعدما جمع نقطتين فقط.

بولونيا يخطف فوزا مثيرا من جنوى 1/2 في الدوري الإيطالي

وضمن نفس الجولة، فاز فريق بولونيا أمام نظيره جنوي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقدم فريق جنوي في الدقيقة 63 عن طريق ميكائيل إليرتسون، وكان بولونيا تعادل في الدقيقة 73 بأقدام لاعبه سانتياجو كاسترو.

وأضاف بولونيا الهدف الثاني في الدقيقة 90+9 عن طريق ريكاردو أورسوليني.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

وبتلك النتيجة يحتل فريق بولونيا الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط، فيما يأتي فريق جنوي بالمركز الخامس عشر برصيد نقطتين.

بولونيا يخسر من ميلان

وكان فريق بولونيا خسر في مباراته الماضية أمام ميلان بنتيجة 0/1، ضمن لقاءات الأسبوع الثالث من الدوري الإيطالي.

سجل لوكا مودريتش هدف ميلان في شباك بولونيا في الدقيقة 61.

