التشكيل الرسمي لمباراة ميلان ضد بولونيا في الدوري الإيطالي

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق ميلان، تشكيلة فريقه استعدادا لمواجهة بولونيا، مساء اليوم الأحد، بملعب سان سيرو، ضمن لقاءات الأسبوع الثالث من الدوري الإيطالي.

دفع أليجري بالوافد الجديد أدريان رابيو، في خط الوسط، ليظهر لأول مرة مع الروسونيري منذ انتقاله في الصيف قادما من مارسيليا الفرنسي.

فيما يقود المكسيكي سانتياجو خيمينيز خط الهجوم ومن خلفه لوفتوس تشيك، في ظل غياب الثنائي رافائيل لياو وكريستيان بوليسيتش.

تشكيل ميلان ضد بولونيا 

ماينان - توموري - جابيا - بافلوفيتش - ساليمايكيرس - فوفانا - مودريتش - رابيو - إستوبينان - لوفتوس تشيك - خيمينيز.

تشكيل بولونيا أمام ميلان

سكوروبسكي - زوريتا - لوكيمي - هيجيم - ليكوجيانيس - فيرجسون - فريلير - أورسوليني - فابيان - كامبياجي - كاسترو.

