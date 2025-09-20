"وأخرجني منها بالستر"، وفاة طبيب شاب تثير الأحزان واستشاري قلب يكشف سر موته فجأة

موت الفجأة، "‏لا تَحسِدوا الناس على راحة ظاهرة ‏فإن نصيبهم من الابتِلاء لم ير!"، هكذا كانت آخر رسالة لطبيب الأطفال الدكتور محمد إسماعيل، الذي توفى فجأة، الأمر الذي أصاب الأطباء في مصر وجميع مرضاه بصدمة وألم شديد، وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل وبرقيات العزاء.

سر وفاة طبيب الأطفال فجأة وصدمة الأطباء



لم يكن طبيب الأطفال محمد إسماعيل طبيًا عاديًا، فقد وصفه أصدقاءه بالطبيب الإنسان، لم يتجاوز عمره 41 عامًا، لكنه كان يكرس كل حياته لخدمة مرضاه وأصدقائه، حسبما أكد العديد من أصدقائه ومرضاه، لكن الصدمة كانت مع إعلان خبر وفاته فجأة، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعمت حالة من الصدمة والحزن الشديد بين أصدقائه لوفاة الطبيب بشكل مفاجئ.

وفاة طبيب الأطفال محمد إسماعيل فجأة، فيتو



نعاه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق بالمعهد القومي للقلب، وكشف سر وفاته المفاجئة، فقال "بالسكتة القلبية والموت المفاجئ الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة في ذمة الله"

وتابع الدكتور جمال شعبان قائلًا: "وكان من آخر كتاباته وأخرجني منها بالستر، وحُسن الذِكر، وأنت راضٍ عني.. يا رب ارض عنه وارحمه وادخله فسيح جناتك"

أقل من ومضة البرق تنتهى حياتنا



وعبر الدكتور محمد محمود أبو العلا، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة عن حزنه فقال: "إنا للهِ وإنا إليهِ راجعون" هكذا، وفي أقل من ومضة البرق تنتهى حياتنا، ويتسلل الموت إلينا، فلا يرده عنا ما في رؤوسنا من أفكار، وما في صدورنا من عواطف، لا ترده الأذرع الملتفة حولنا، أذرع الأمهات والزوجات والآباء والأخوة والأحباب وفلذات الأكباد.. لا يرده أنه مازال في الحياة حكايات وآمال وأهداف ورغبات لمَّا ننجزها بعد..أو أن يكون هناك كثير من الأحياء الأحباب في حاجة إلى أن نعيش لهم".



أما الدكتور أيمن عبد الباسط، طبيب أطفال وحديثي الولادة، فقال: "إمبارح انصدمت بخبر وفاة أحد الأشخاص اللي فعلًا كنت بحترمه وأقدره، وكان فيه بينا كل ود وخير خبر وفاة طبيب الأطفال الدكتور محمد اسماعيل.. دائم السؤال عني من حين لآخر.. الأصيل جايز بكون ما اتقابلناش كتير في الدنيا يا محمد، بس أكيد هنتقابل في الآخرة، أسأل الله أن يجمعنا بك في جنات وعدن، في مقعد صدق عند مليك مقتدر ..

موت الفجأة ده صعب جدًا بجد، وربنا يصبر أهلك وولادك يا دكتور محمد يا محترم، ويصبرنا على فراقك يا أجدع وأطيب دكتور في الدنيا أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة، ولأهله بالصبر اللهم قنا فواجع الأقدار يارب العالمين"

حافظ على أمانته كطبيب وكأب للاطفال



أما البلوجر تغريد شكري، أحد مرضاه فقالت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. من أفضل الدكاترة شكر وتقدير وامتنان لدكتور محمد اسماعيل رحمه الله عليه الوحيد اللى عرف تعب بنتى ومشكلتها وبالو كان طويل معنا وبيرد وبيتابع الحالة لأنه عارف تعبها مفيهوش انتظار، ولا بخل بمعلومة كنت بسأل كتير وكنت بطول في الكشف وهو يقولى أسألى براحتك... دول أولادي ولا كان يجبرنى عشان استشيرو لازم اروحله كشف، ولا بخل بدواء متاح عنده... بنتى لما كانت بتتعب كان بيقولى متجيش ويكتب الدواء الضروري يقولى هاتيها.. أنا مصدومه والله ربنا يرحمه ويصبر أهله وزوجته وأطفاله.. يشهد ربنا أن الدكتور حافظ على أمانته كطبيب وكأب للأولادنا"

طبيب الأطفال محمد إسماعيل، فيتو



أما البلوجر مكة نور الدين فقالت: "مصاب جلل علمت الخبر من عريس عندي، توفي الدكتور محمد إسماعيل، طبيب الأطفال عن عمر٤١ عاما قضاها في طب ورعاية الأطفال، والتقيت به مرتين كان حقا خلوقًا وطيب السيرة والجميع يحبه.. اللهم ارحمه.. اسألكم الدعاء له.. آخر حديث بيني وبينه منذ شهر أرسلت له عريسا وزوجته وابنه للكشف وأوصيته عليهم فقال لي لن اقصر يا أمي.. أدميت قلبي يا محمد والله"



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.