السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحقيقات: أزمة قلبية وراء وفاة سائق أثناء قيادة سيارته بمدينة نصر

اسعاف
اسعاف

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر أنه لا توجد شبهة جنائية في وفاة سائق سيارة في منطقة مدينة نصر، إذ تبين من تقرير الصفة التشريحية إصابته بأزمة قلبية حادة فقد علي إثرها حياته، وصرحت النيابة بدفن الجثة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بالعثور على شاب متوفى داخل سيارته في منطقة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

من خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين وفاة سائق في إحدى شركات النقل الذكي نتيجة تعرضه لأزمة قلبية أثناء عمله، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكر أحد أقارب المتوفى أنه قبل تلقيهم خبر الوفاة بساعة تقريبا اتصل بشقيقته ووالدته ليخبرهما بأنه يشعر بألم شديد ولا يستطيع مواصلة العمل، وأنه مضطر للعودة إلى منزله، وكان في هذه الأثناء يقود سيارته في أحد شوارع مدينة نصر، وشعر بتعب مفاجئ نتيجة أزمة قلبية حادة، فحمل هاتفه وتحدث مع شقيقته وأخبره بذلك، وبعدها بساعة تقريبا جاء لهم خبر وفاته من رجال الأمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة مدينة نصر مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة مدينة نصر النيابة العامة

مواد متعلقة

تفاصيل العثور على جثة شاب مجهول تطفو فوق مياه النيل في الدقهلية

الأكثر قراءة

انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

10 معلومات ترصد تطور العلاقات المصرية السنغافورية تزامنا مع مباحثات القاهرة

تحقيقًا لرغبة طفليه، ولي أمر يرتدي زي سبايدر مان في أول يوم دراسي (فيديو وصور)

مدارس الإسكندرية تستقبل طلاب أولى ابتدائي بالأعلام والبالونات والحلوى في أول يوم دراسة (فيديو وصور)

انخفاض جديد بالقاهرة والصعيد يودع الـ 40، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الفلفل 6 جنيهات وانخفاض كبير في الليمون وهذا موقف الطماطم

تعزيز التعاون الاقتصادي وتطورات حرب غزة أبرز ملفات المباحثات المصرية السنغافورية بالقاهرة

خدمات

المزيد

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع حرس الحدود.. الزمالك ضد الجونة.. آرسنال أمام مان سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads