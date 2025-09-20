التحقيقات: أزمة قلبية وراء وفاة سائق أثناء قيادة سيارته بمدينة نصر

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر أنه لا توجد شبهة جنائية في وفاة سائق سيارة في منطقة مدينة نصر، إذ تبين من تقرير الصفة التشريحية إصابته بأزمة قلبية حادة فقد علي إثرها حياته، وصرحت النيابة بدفن الجثة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بالعثور على شاب متوفى داخل سيارته في منطقة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

من خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين وفاة سائق في إحدى شركات النقل الذكي نتيجة تعرضه لأزمة قلبية أثناء عمله، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكر أحد أقارب المتوفى أنه قبل تلقيهم خبر الوفاة بساعة تقريبا اتصل بشقيقته ووالدته ليخبرهما بأنه يشعر بألم شديد ولا يستطيع مواصلة العمل، وأنه مضطر للعودة إلى منزله، وكان في هذه الأثناء يقود سيارته في أحد شوارع مدينة نصر، وشعر بتعب مفاجئ نتيجة أزمة قلبية حادة، فحمل هاتفه وتحدث مع شقيقته وأخبره بذلك، وبعدها بساعة تقريبا جاء لهم خبر وفاته من رجال الأمن.

