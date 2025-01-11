عاش يتيمًا وتزوج منذ أشهر، جمال شعبان يكشف قصة مؤلمة لوفاة شاب بمطروح

موت الفجأة، لا يزال موت الفجأة يحصد أرواح العديد من الشباب، وهذه المرة داهم موت الفجأة أحد الشباب، أثناء عمله في أحد محلات بيع الدجاج في مطروح، الأمر الذي أصاب أهل مطروح بالحزن والذهول.

قصة وفاة عامل بيع الفراخ فجأة

وكشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق بمعهد القلب القومي، عن قصة مؤلمة عن الشاب الذي داهمه موت الفجأة، مؤكدًا أن الشاب عرفة أحمد مرعي، 25 عامًا، أصيب فجأة بالسكتة القلبية، التي أودت بحياته في الحال، مرجعًا سبب وفاته إلى الاستعداد الوراثي، وذلك بسبب وفاة والده وهو صغير.

وفاة الشاب عرفة مرعي فجأة، فيتو



وحكى الدكتور جمال شعبان أن الشاب عرفة أحمد مرعي، 25 عامًا، عاش يتيمًا، حيث توفى والده وهو صغير، وآثر عرفة أن يعمل في أحد المحلات لبيع "الفراخ"، حتى يتمكن من الصرف على أسرته، وبالفعل تمكن من تزويج شقيقاته.

وفي حكايته المؤلمة والحزينة، قال جمال شعبان إن الشاب عرفة مرعي، الذي داهمه موت الفجأة، تزوج من 7 أشهر فقط، بعد أن زوَّج شقيقاته، وأثناء بيعه لـ "الفراج" سقط مغشيًا عليه، وتوفى فجأة بـالسكتة القلبية، ليلحق بوالده الذي توفى عندما كان عرفة رضيعًا، ومات قبل أن يشاهد ملامح طفله الذي كان على وشك استقباله.

الشاب عرفة عريس من 7 أشهر فقط



وقال الدكتور جمال شعبان عن وفاة الشاب عرفة مرعي فجأة: “عريس جديد.. بعد ٧ شهور من زواجه يموت بالسكتة القلبية، وفاة شاب بأزمة قلبية مفاجئة أثناء عمله في محل فراخ بمطروح ‎الشاب اسمه ‎عرفة أحمد مرعي 25 سنة، ‎يتيم الأب ‎وحيد أمه”.

وتابع جمال شعبان حكاية الشاب المؤلمة: "‎توفي أبوه وهو رضيع عنده سنة (يعني احتمال استعداد وراثي)، ‎وعاش يتيما ‎تزوج منذ 7 شهور وزوجته حامل، ‎كان يعمل منذ الصغر في محل فراخ في مطروح، زوَّج إخوته البنات وتزوج هو بعدهن".

واستطرد جمال شعبان قائلًا: "وقع على الأرض أثناء بيعه لأحد المواطنين، ‎تم نقله إلى مستشفى مطروح العام ‎مات بأزمة قلبية مفاجئة.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".

حزن أهالي مطروح لوفاة بائع الفراخ اليتيم

وخيمت حالة من الحزن على أهالي مرسى مطروح، لوفاة الشاب عرفة مرعي، العامل بأحد محلات "الفراخ"، وانتشرت حكايته بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أنه عاش يتيمًا، فمات والده وهو رضيع، ولم يتزوج إلا بعد أن زوَّج شقيقاته، ومات العريس الجديد بأزمة قلبية مفاجئة أثناء عمله في محل فراخ بمطروح.

وأكد النشطاء أن الشاب عرفة أحمد مرعي، يتيم الأب ووحيد الأم، كان يعمل في محل "فراخ" في شارع التهريب بمطروح، وقع على الأرض أثناء بيعه، تم نقله إلى مستشفى مطروح العام متوفى بأزمة قلبية مفاجئة.

وعبر العديد من النشطاء عن حزنهم قائلين: "الشاب عرفة متزوج من 7 شهور وزوجته حامل، توفي والده وهو عنده سنة أيضًا، وعاش يتم، كان يعمل من صغيرة، زوَّج إخوته البنات وتزوج هو بعدهم، لكنه لن يرى طفله".

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