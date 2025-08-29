أستاذ بطب القاهرة يكشف أهم الأخطاء الشائعة بالمستشفيات في التعامل مع المرضى

قال الدكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة: إن تحول الطبيب إلى مريض يكشف له الكثير من الأخطاء الشائعة في المستشفيات، من وحي شهادات أطباء مروا بهذه التجربة.

د. أحمد البليدي خلال المؤتمر

وأضاف خلال محاضرة له بالمؤتمر الدولي الخامس لطب الاطفال، بحضور 2000 طبيب وأستاذ لطب الأطفال بالجامعات المصرية، برئاسة الدكتور شريف الأنواري أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة ومدير مستشفى أبو الريش، أن الطبيب لابد أن يتأكد أن المريض يستطيع النظر إليه، وعدم تأخير مواعيد الأشعة والسونار، ومواعيد ظهور التحاليل، وعدم إعطاء المريض وعدا لن ينفذ، وعدم التحدث جواره بحديث سلبي.

ولفت البليدي إلى ضرورة عدم التحدث في الهاتف المحمول بجوار المريض في العناية المركزة وعدم طرح النكات، لأن الصوت العالي مزعج للغاية بالنسبة للمرضى مؤكدا ضرورة الاهتمام برعايتهم وتقديم العناية اللازمة لهم بشكل سريع، مثل الذهاب إلى الحمام، وغسيل الأسنان، وإعطائهم المسكنات عند اللزوم.

وأكد البليدي أن المريض في العناية المركزة بحاجة إلى تعاطف وليس شفقة ويحتاج بشكل أكبر إلى المقربين منه للتخفيف عنه ودعمه نفسيا، حتى لا يشعر بالوحدة في وجود أشخاص غريبة.

وحذر من التأخر في الاستجابة لاحتياجات المرضى، مثل: استخدام المرحاض، تغيير رداء مبلل، الحصول على مسكن للألم، وتكرار أخذ العينات لإجراء فحوصات مخبرية غير ضرورية.

فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لطب الأطفال

ويناقش المؤتمر نقاط هامة تتعلق بخطة الدولة بشأن تعزيز الرعاية الصحية المقدمة للأطفال في المدارس في مجالات علاج قصر القامة والأنيميا، والتطعيمات والوقاية من الأمراض وشق توعوي خاص باستخدام أجهزة البخار والفيتامينات.

ويشارك في جلسات المؤتمر نخبة من أساتذة طب الأطفال في مصر من بينهم، الدكتورة عزة يوسف رئيس وحدة التطور العقلي والسلوكي للأطفال سابقا بجامعة عين شمس، والدكتور أحمد البليدي رئيس أقسام طب الأطفال سابقا بجامعة القاهرة، الدكتور ماجي لويس رئيس وحدة الحساسية بقصر العيني، الدكتورة ماريان يسرى رئيس قسم الأمراض العصبية للأطفال جامعة القاهرة، الدكتورة سناء يوسف رئيس وحدة التغذية العلاجية سابقا بجامعة عين شمس، الدكتور عبدالرحمن المشد رئيس قسم الأطفال سابقا جامعة طنطا، والدكتور حافظ بازرعة رئيس وحدات الرعاية المركزة بمستشفى أبو الريش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.