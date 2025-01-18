الأطباء يكشفون سر وفاة لاعب الإسكواش محمد يحيى فجأة في الملعب

موت الفجأة يفجع الوسط الرياضي، لا يزال موت الفجأة يفجع الوسط الرياضي، فبعد وفاة لاعب بيراميدز أحمد رفعت واللاعب محمد شوقي، فوجئ الوسط الرياضي بوفاة لاعب الإسكواش الشاب محمد يحيى السباعي 17 عامًا، في أرض الملعب وذلك إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، داهمته أثناء مباراة في بطولة بلاك بول الرياضي.

سبب وفاة لاعب الإسكواش محمد يحيى السباعي فجأة

وكشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن سبب الوفاة المفاجأة، التي داهمت لاعب الإسكواش الشاب محمد يحيى السباعي، مؤكدًا أن السبب إما أن يكون اعتلال كامن في عضلة البطين الأيسر أو الأيمن؛ أو اختلال كهربي كامن في القلب، تسبب في الوفاة المفاجئة للاعب الإسكواش الشاب.

وفاة لاعب الاسكواش محمد يحيي السباعي، فيتو



في حين أرجع الدكتور محمد عارف، أستاذ التدريب بكلية التربية الرياضية، السبب في وفاة لاعب الإسكواش محمد يحيي السباعي فجأة إلى توقف تدريبات التحمل خلال فترة المنافسات بدعوى أنها تؤثر علي سرعة الأداء، مؤكدًا خطأ ذلك، فبعد الانتهاء من كل بطوله لابد من الجري لمسافات طويلة لا تقل عن 6 كيلومترات بشكل مستمر للحفاظ علي مستوى التحمل لدى اللاعب، والحفاظ علي مستوى الهيموجلوبين وعدد كريات الدم الحمراء في الدم.



وقال الدكتور جمال شعبان عن وفاة لاعب الاسكواش الشاب فجأة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ثالث لاعب في الفترة الأخيرة يموت بالسكتة القلبية في الملعب، بعد المرحوم أحمد رفعت، والمرحوم محمد شوقي".

وعن سبب وفاة لاعب الإسكواش الشاب، قال الدكتور جمال شعبان: "لاعب الإسكواش الشاب محمد يحيى السباعي في ذمة الله، يا رب تقبله في رحمتك، السبب غالبا والله أعلم وأعلى يا إما اعتلال كامن في عضلة البطين الأيسر أو الأيمن؛ يا إما اختلال كهربي كامن في القلب.. خالص العزاء لأسرة المرحوم وللمجتمع الرياضي".

خطأ توقف تدريبات التحمل خلال فترة المنافسات

أما الدكتورة فاتن عبد العزيز، رئيس قسم طب الأطفال بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، فعلقت قائلة: “ لازم كشف طبي ورسم قلب لكل الحالات رايكو لبعض منها قبل ممارسة الرياضة وخاصة”. competitive exercises"

سبب وفاة لاعب الإسكواش الشاب محمد يحيى السباعي، فيتو

ورد الدكتور محمد عارف، أستاذ التدريب بقسم تدريب الميدان والمضمار بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة الإسكندرية، فقال: "البقاء لله وحده ربنا يرحم لاعب الاسكواش محمد يحيي السباعي ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان... المدربين اللي بتوقف تدريبات التحمل خلال فترة المنافسات بداعي أنها تؤثر على سرعة الأداء..الكلام ده خاطيء جدًا.. بعد الانتهاء من كل بطوله لازم على الأقل كل لاعب يجري مرة واحدة مسافات طويلة لا تقل عن 6 كيلومترات بشكل مستمر للحفاظ على مستوى التحمل لدى اللاعب والحفاظ على مستوى الهيموجلوبين وعدد كريات الدم الحمراء في الدم".



وأضاف الدكتور محمد عارف: "الانقطاع عن تدريبات التحمل لشهور طويلة خلال البطولات..والاكتفاء بما قام به اللاعب اثناء فترة الإعداد يشكل خطورة كبيرة على اللاعبين في سرعة استعادة الشفاء بعد الأحمال التدريبية بشدات عالية..المسؤول عن الرجوع إلى الحالة الطبيعية بسرعة واستعادة الشفاء هو عنصر التحمل الدوري التنفسي...طبعا مع القياسات الطبية الدورية ومستوى الكفاءة البدنية والفسيولوجية..."

فقدنا موهبة رياضية واعدة في الاسكواش

ونعاه لاعب الإسكواش السابق أحمد برادة فقال: " ببالغ الحزن والأسى، ننعي وفاة لاعب الإسكواش الشاب محمد يحيى السباعي، الذي رحل عن عالمنا في ريعان شبابه خلال تمثيله المشرف لرياضة الإسكواش. فقدنا اليوم موهبة رياضية واعدة كانت تحمل آمالًا كبيرة لمستقبل هذه اللعبة العريقة. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان."

لاعب الإسكواش محمد يحيي السباعي، فيتو



الجدير بالذكر أن لاعب الإسكواش محمد يحيى سباعي، هو ناشئ بنادي الشمس، تعرض لأزمة صحية مفاجئة، عقب مشاركته مع فريقه في بطولة نادي بلاك بول الرياضي، وتم نقله إلى أقرب مستشفى ووضعه تحت الملاحظة بالعناية المركزة، لكن محاولات إنقاذه باءت بالفشل وفارق الحياة.



وأكد الأطباء أن لاعب الإسكواش محمد يحيى سباعي تعرض لوعكة صحية مفاجئة، قبل أن يتم نقله سريعًا إلى المستشفى، ولفظ أنفاسه الأخيرة في غرفة العناية المركزة.



وأكد مصدر باتحاد الإسكواش أن اللاعب محمد يحيى سباعي، كان قد شعر بتعب أكثر من مرة في فترات سابقة، حيث مر بحوالي أربع حالات من التعب، لكن الفحوصات الطبية لم تظهر أى مشاكل قلبية خلال تلك الفترة، حيث كان اللاعب يتلقى العلاج في المستشفى بتعليق المحاليل بسبب انخفاض ضغطه؛ لكن بعد المباراة، أمس، شعر اللاعب بتعب مفاجئ وذهب إلى المستشفى، وتوفى هناك.

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