الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
محافظ الشرقية يلتقي مدير الإصلاح الزراعي الجديد

محافظ الشرقية يلتقي
محافظ الشرقية يلتقي مدير مديرية الإصلاح الزراعي الجديد

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس إيهاب فؤاد محمد مدير مديرية الإصلاح الزراعي الجديد  بمحافظة الشرقية بمكتبه بالديوان العام في حضور المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة.

 

وذلك لتهنئته بتولي مهام منصبه الجديد داخل المحافظة، متمنيًا له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل داخل المديرية والإدارات الفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

زراعة الشرقية: انطلاق الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات بالزقازيق

 

التنسيق بين الزراعة ومديرية الإصلاح

وأكد محافظ الشرقية أهمية التعاون والتنسيق بين مديرية الإصلاح الزراعي وكافة الجهات المعنية للاستمرار في تحسين أحوال المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية ودفع عملية التنمية الزراعية بالمحافظة.

 

إيهاب محمد فؤاد

ومن جانبه أوضح المهندس إيهاب فؤاد محمد مدير مديرية الإصلاح الزراعي أنه تم وضع خطة عمل لتحسين مستوى أداء العاملين بقطاع الإصلاح الزراعي بالمحافظة مع التقييم الدائم.

زراعة الشرقية تنظم دورة تدريبية حول إدارة الملوثات

 

المتابعة المستمرة لأعمال المديرية

أيضا والمتابعة المستمرة لجميع الأعمال بالمديرية والتواصل مع المنتفعين والتيسير عليهم وعلاج المشاكل التي تواجههم وكذلك متابعة كافة المشروعات التابعة لقطاع الإصلاح الزراعي وتوظيف كافة الموارد والإمكانات المتاحة لخدمة القطاع الزراعي والمنتجين المحليين.

