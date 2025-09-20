انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة الخميس المقبل

تنطلق يوم الخميس المقبل فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، والتي تحمل هذا العام اسم الفنانة القديرة سميحة أيوب، وتستمر حتى 2 أكتوبر المقبل، برئاسة الفنانة عبير لطفي، فيما تتولى إدارة المهرجان الكاتبة والمخرجة عبير علي، والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم.

وتشهد الدورة الجديدة تكريم عدد من الرموز النسائية البارزة في مجال المسرح والفنون، من بينهن: الفنانة حنان سليمان، الفنانة فريدة فهمي، الفنانة عايدة فهمي، الفنانة معتزة عبد الصبور، المخرجة المنفذة علا فهمي، الأكاديمية د. منى صادق، الفنانة اللبنانية حنان الحاج علي، والممثلة والمخرجة الإيطالية آنا دورا دورنو.

ويقدم المهرجان هذا العام سبعة عروض مصرية متميزة إلى جانب عروض من لبنان، فلسطين، إيطاليا، واليابان، فيما تحل إسبانيا ضيف شرف الدورة بمشاركتها بعرضين خاصين.

أما المحور الفكري فينقسم إلى ندوتين أساسيتين: الأولى بعنوان "الذكاء الاصطناعي واستخداماته الفنية وحقوق الملكية الفكرية" بمشاركة خبراء ومتخصصين، والثانية ضمن مسار "الشهادات" تحت عنوان "كيف نفذن من الحائط الشفاف" للعام الثالث على التوالي، بمشاركة عدد من الفنانات والناقدات بينهن: سلوى محمد علي، مايسة زكي، وجهاد الديناري.

يُذكر أن إدارة المهرجان تضم إلى جانب رئيسته عبير لطفي، كلًا من الكاتبة والمخرجة عبير علي حزين والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم كمديرتين فنيتين، بينما يتولى الإدارة التنفيذية مصطفى محمد ومنى سليمان.

