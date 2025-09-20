التعاون في النقل والصحة الأبرز، تفاصيل 7 مذكرات تفاهم بين مصر وسنغافورة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، ثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس سنغافورة.

وشهد الرئيسان مراسم التوقيع على 7 مذكرات تفاهم فى عدد من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.

وجاءت المذكرات كالتالي:

- التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون فى مجال النقل البحرى، ووقعها عن كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ومن الجانب السنغافوري المدير التنفيذى لمشروعات التعاون.

- المذكرة الثانية بشأن الشراكة الاقتصادية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى فى مصر ومؤسسة التعاون بجمهورية سنغافورة، حيث وقعها عن الجانب المصرى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، ومن الجانب السنغافوري المدير التنفيذى لمشروعات التعاون.

- مذكرة التفاهم الثالثة بشأن التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة، وقعها من الجانب المصرى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومن سنغافورة المدير التنفيذى لمشروعات التعاون.

- مذكرة التفاهم الرابعة بشأن إمكانات التعاون بين البلدين فى مجال الحماية الاجتماعية، ووقعها عن الجانب المصرى الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، ومن سنغافورة وزير التنمية العائلية والاجتماعية.

- ومذكرة التفاهم الخامسة فى مجال الصحة، وقعها من مصر الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ومن سنغافورة وزير الدولة الأول للصحة.

- مذكرة التفاهم السادسة، فى مجال زراعة أرز تماسيك فى مصر، ووقعها من مصر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن سنغافورة المدير التنفيذى بمعمل تماسيك للعلوم الحياتية.

- المذكرة السابعة، فكانت مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال التدريب وتطوير القدرات الحكومية، وقعها من مصر الدكتورة سلافة جويلى المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، ومن سنغافورة المدير التنفيذي لكلية الخدمات الدولية.

