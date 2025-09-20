انقطاع المياه عن 4 أحياء في الخارجة بالوادي الجديد

أعلن جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، أنّه جرى قطع المياه مؤقتًا عن أربعة أحياء في مدينة الخارجة، بعد خروج محطة البستان عن الخدمة، موضحًا أنّ الفرق الفنية تحرّكت على الفور لإصلاح العطل وإعادة ضخ المياه للمواطنين بأسرع ما يمكن.

وقال جهاد: إن الانقطاع تضمن أحياء البستان والكهرباء والنبوي المهندس وأجزاء من حي البساتين في نطاق الخارجة، على أن تعود المياه تباعًا فور الانتهاء من الإصلاحات الجارية.

الأحياء المتأثرة والخريطة الزمنية

وأوضح رئيس مدينة الخارجة بالوادي الجديد، أنّ الانقطاع يتركّز في الأحياء السكنية الأكثر ارتباطًا بخطوط التغذية الصادرة من محطة البستان، وبخاصة في مناطق البستان والكهرباء والنبوي المهندس، إضافة إلى قطاعات محدودة من البساتين داخل الخارجة.

وطالب السكان بترشيد الاستهلاك خلال فترة الصيانة تحسبًا لأي تأخير طارئ، مع التأكيد أنّ إعادة ضخ المياه ستتم فور اكتمال أعمال الإصلاح على مراحل داخل الأحياء المتأثرة لتأمين الاستقرار المائي في الخارجة.

إجراءات عاجلة للصيانة وإعادة الضخ

ولفت المتولي إلى أنّ فرق الصيانة انتقلت إلى موقع محطة البستان، وجرى فحص مكوّنات المحطة وخطوط الربط لتحديد موضع الخلل بدقة، مع تنفيذ إجراءات فورية لتأمين بدائل تغذية داخل بعض الأحياء، وضبط الضغوط عند إعادة التشغيل تدريجيًا حتى لا تتأثر الشبكات الداخلية في الخارجة، كما جرى التنسيق مع الإدارات الخدمية لتأمين احتياجات عاجلة للمناطق الأكثر كثافة سكانية ريثما تعود المياه إلى كامل الأحياء.

رسائل طمأنة ونصائح للمواطنين

وشدّد رئيس المدينة على أنّ الانقطاع مؤقت وأنّ الهدف من التوقّف العاجل هو حماية المرفق والمياه من أي تسرّبات أو أعطال ممتدة، داعيًا سكان الخارجة في الأحياء المتأثرة إلى تخزين كميات معقولة فقط، وإخلاء أسطح الخزّانات من أي ملوثات، وتجنّب تشغيل الطلمبات المنزلية على الجاف لحين إعادة الضخ بنسب ثابتة في الأحياء.

ونبه رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، أنه جرى التأكيد على استقبال الشكاوى عبر قنوات التواصل الرسمية، مع متابعة جاهزية المدارس والمستشفيات والمخابز داخل الخارجة لضمان استمرار الخدمة الأساسية خلال فترة الصيانة.

