السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تفاصيل مزاد الأربعاء لبيع سيارات وبضائع من الجهات الحكومية

مزاد السيارات
مزاد السيارات

تواصل الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ممثلة في الإدارة المركزية للمبيعات بوزارة المالية، خطتها لطرح الفائض من المركبات والمستلزمات الحكومية عبر المزادات العلنية، حيث تعقد يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025 جلسة مزاد كبير لبيع سيارات وبضائع لعدد من الجهات الحكومية.

مزاد علني لطرح مركبات حكومية

يتضمن المزاد سيارات ميني باص وملاكي وبيك أب وفيسيا، إلى جانب موتوسيكلات من ماركات متعددة أبرزها: (جاك – تويوتا – داتسون – هوندا – جيب شروكي – بيجو – جاوا).

بضائع ومستلزمات متنوعة

كما يطرح المزاد كميات من البضائع الحكومية المختلفة، تشمل (قطع غيار السيارات ومحركات أتوبيسات - بطاريات ونحاس وخشب كسر وكاوتش - أجهزة كمبيوتر ولوازمها - بلاستيك وحديد وصاج خردة - خلاطة أسمنت، مواتير وطلمبات مياه - أجهزة وأدوات طبية وكرفانات - ماكينة غزل دائري إسباني خردة - عروق خشب، أجولة خيش، جلد حمار وحصان، جراكن).

مكان وتوقيت المزاد

تقام جلسة المزاد بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، أسفل كوبري عباس، في تمام الساعة 12 ظهرًا.

شروط المشاركة في مزاد المالية

تأمين دخول المزاد قدره 10 آلاف جنيه، وسداد 30% من قيمة الصفقة فور رسو المزاد، مع استكمال باقي المبلغ خلال 15 يومًا.

وتتوافر كراسة الشروط والمواصفات بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية، امتداد شارع رمسيس، برج 2، مقابل 400 جنيه للكراسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مزاد مزاد علني الهيئة العامة للخدمات الحكومية الإدارة المركزية للمبيعات المزادات العلنية

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

"مش قادرة أقعد وشايفاكم حواليا" رسالة موجعة لفتاة مطروح بعد فقدان أسرتها بالكامل (فيديو)

عاطل انتحل صفة طبيب بالتجمع: 8 سنوات بعالج الناس ومفيش مريض اشتكى مني

ليفربول يسجل الهدف الثاني في إيفرتون

نص أمر إحالة رمضان صبحي للمحاكمة الجنائية بتهمة التزوير

التوربينات توقفت والكهرباء قليلة، باحث يكشف استمرار تعنت إثيوبيا رغم خسائرها في سد النهضة

ليفربول يبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي بثنائية في شباك إيفرتون

السيسي: زيارة الرئيس السنغافوري لمصر خطوة لتعزيز علاقات البلدين قبل حلول عامها الـ60

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم 20 - 9 - 2025

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة الظهر في المنام وعلاقته بتحقيق الراحة النفسية والاستقرار

ما أنواع النفاق وصفات المنافقين في الإسلام؟

الإفتاء: لا يجوز إلقاء السلام من الرجال على النساء في هذه الحالة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads