السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات لرفع كافة الإشغالات من شوارع مدينة الزقازيق

حملات لرفع كافة الإشغالات
حملات لرفع كافة الإشغالات

انطلقت صباح اليوم حملات مكبرة بـ مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، استهدفت عددًا من الشوارع والمناطق الحيوية، في إطار جهود المحافظة لإزالة الإشغالات والتعديات، وعودة الانضباط للشارع.

وشملت الحملة مناطق: شارع سعد زغلول، ميدان المحطة، شارع البوستة، نفق المشاة، ومحيط القصر الأبيض بشارع فاروق، حيث تم رفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين من على الأرصفة والطرق العامة.

وأكدت الأجهزة التنفيذية أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة موسعة لاستعادة المظهر الحضاري للمدينة، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على حق المواطن في استخدام الطريق بشكل آمن.

وشددت المحافظة على استمرار الحملات بشكل يومي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بالتنسيق مع شرطة المرافق وكافة الجهات المعنية.

محافظ الشرقية يواصل لقاءاته الدورية بنواب البرلمان لبحث مشاكل المواطنين

تكثيف الحملات على مدار الساعة 

ووجّه  المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رسالة طمأنينة لأهالي المحافظة، مؤكدًا تواجد رجال الأجهزة التنفيذية ميدانيًا على مدار الساعة في كل مركز ومدينة وحي، لمتابعة إزالة كافة أشكال التعديات على حرم الطرق.

محافظ الشرقية يشهد توزيع شنط وأدوات مدرسية على الطلاب

وقال المحافظ: “إننا نعمل بلا هوادة لإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء، والتصدي بكل حزم لأي محاولات لعودة تلك التعديات مرة أخرى، وذلك بهدف ضمان انضباط الشوارع وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين والسيارات”.

وشدد على استمرار الحملات المكثفة بالتنسيق الكامل مع الشرطة وكافة الجهات المعنية، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة وراحة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رفع كافة الاشغالات القصر الابيض يشارع فاروق نفق المشاة ميدان المحطة محافظة الشرقية مدينة الزقازيق استعادة المظهر الحضارى

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يواصل لقاءاته الدورية بنواب البرلمان لبحث مشاكل المواطنين

محافظ الشرقية يشهد توزيع شنط وأدوات مدرسية على الطلاب

محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار

محافظ الشرقية يلتقي مدير الإصلاح الزراعي الجديد

الأكثر قراءة

ليفربول يسجل الهدف الثاني في إيفرتون

عاطل انتحل صفة طبيب بالتجمع: 8 سنوات بعالج الناس ومفيش مريض اشتكى مني

ليفربول ضد إيفرتون، محمد صلاح يصنع الهدف الأول للريدز

التوربينات توقفت والكهرباء قليلة، باحث يكشف استمرار تعنت إثيوبيا رغم خسائرها في سد النهضة

السيسي: زيارة الرئيس السنغافوري لمصر خطوة لتعزيز علاقات البلدين قبل حلول عامها الـ60

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

زغلول صيام يكتب: جلد حكام الكرة في مصر.. لا عاجبين الأهلي ولا الزمالك.. هو فيه كرة أصلا!

شاهد، انهيار برج تبريد نووي في أمريكا خلال ثوان

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم السبت

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أنواع النفاق وصفات المنافقين في الإسلام؟

الإفتاء: لا يجوز إلقاء السلام من الرجال على النساء في هذه الحالة

دعاء العودة إلى المدارس، لا تبدأ يومك دون قراءته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads