حملات لرفع كافة الإشغالات من شوارع مدينة الزقازيق

انطلقت صباح اليوم حملات مكبرة بـ مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، استهدفت عددًا من الشوارع والمناطق الحيوية، في إطار جهود المحافظة لإزالة الإشغالات والتعديات، وعودة الانضباط للشارع.

وشملت الحملة مناطق: شارع سعد زغلول، ميدان المحطة، شارع البوستة، نفق المشاة، ومحيط القصر الأبيض بشارع فاروق، حيث تم رفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين من على الأرصفة والطرق العامة.

وأكدت الأجهزة التنفيذية أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة موسعة لاستعادة المظهر الحضاري للمدينة، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على حق المواطن في استخدام الطريق بشكل آمن.

وشددت المحافظة على استمرار الحملات بشكل يومي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بالتنسيق مع شرطة المرافق وكافة الجهات المعنية.

تكثيف الحملات على مدار الساعة

ووجّه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رسالة طمأنينة لأهالي المحافظة، مؤكدًا تواجد رجال الأجهزة التنفيذية ميدانيًا على مدار الساعة في كل مركز ومدينة وحي، لمتابعة إزالة كافة أشكال التعديات على حرم الطرق.

وقال المحافظ: “إننا نعمل بلا هوادة لإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء، والتصدي بكل حزم لأي محاولات لعودة تلك التعديات مرة أخرى، وذلك بهدف ضمان انضباط الشوارع وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين والسيارات”.

وشدد على استمرار الحملات المكثفة بالتنسيق الكامل مع الشرطة وكافة الجهات المعنية، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة وراحة المواطنين.

