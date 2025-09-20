تداول 17 آلاف طن و763 شاحنة بضائع بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لـ هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (13) سفينة، وتم تداول (17000) طن بضائع و(763) شاحنة و(134) سيارة.

وأشار إلى أن حركة الواردات شملت (8000) طن بضائع و(450) شاحنة و(103) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (9000) طن بضائع و(313) شاحنة و(31) سيارة.

وأوضح أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينتين Belagos Express، الحرية2، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة ALcudia Express وغادرت السفينتين Belagos Express، الحرية2.

وشهد ميناء نويبع تداول (3100) طن بضائع و(310) شاحنات من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، آور، آيلة.

واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة ENJI وعلى متنها 3 آلاف طن حديد تسليح، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1850 راكبا بموانيها.

