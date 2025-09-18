السكك الحديدية توقف عددا من رحلات القطارات على هذا الخط

الخميس 18 سبتمبر 2025
أعلنت  الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف تشغيل القطارات الصيفية بخط القاهرة – مرسى مطروح والعكس، ووفقا لما أعلنته القومية لسكك حديد مصر فإن القطارات التي تم إيقاف تشغيلها.

وجرى إيقاف تشغيل قطار مكيف (772/773) القاهرة – مرسى مطروح اعتبارًا من 21 / 9 / 2025، حيث يتم تنفيذ آخر تشغيله من القاهرة يوم 18 / 9 / 2025.

وإيقاف تشغيل قطار مكيف (774/775) مرسى مطروح – القاهرة، حيث سيكون آخر تشغيله من مرسى مطروح يوم 19 / 9 / 2025.

واعتبارًا من 28 / 9 / 2025: إيقاف تشغيل القطارات (1933/1934 – 939/940) درجة ثالثة مكيفة على خط القاهرة – مرسى مطروح، حيث سيكون آخر تشغيل لها من القاهرة يوم 27 / 9 / 2025، وكذلك إيقاف تشغيل قطار (942/943) درجة ثالثة مكيفة مرسى مطروح – القاهرة، حيث سيكون آخر تشغيله من مرسى مطروح يوم 27 / 9 / 2025.

وإيقاف تشغيل قطار (1935/1936) درجة ثالثة مكيفة مرسى مطروح – القاهرة، اعتبارًا من 29 / 9 / 2025 حيث سيكون آخر تشغيله من مرسى مطروح يوم 28 / 9 / 2025.

بذل كافة الجهود لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب

وأكدت القومية لسكك حديد مصر استمرارها بذل كافة الجهود لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، مع الالتزام بتشغيل القطارات وفقا لحجم الطلب الموسمي، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بتطوير هذا المرفق الحيوي الهام.

القومية لسكك حديد مصر السكك الحديد السكك الحديدية الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد

