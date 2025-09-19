الجمعة 19 سبتمبر 2025
أخبار مصر

نشاط ملحوظ بموانئ البحر الأحمر، تداول 19 ألف طن و952 شاحنة بضائع

موانئ
موانئ
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (12) سفينة وتم تداول (19000) طن بضائع و(952) شاحنة و(168) سيارة، 

معدل تداول الحاويات 

حيث شملت حركة الواردات (4000) طن بضائع و(447) شاحنة و(121) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (15000) طن بضائع و(505) شاحنة و(47) سيارة.

استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة ALcudia Express وغادرت السفينتان Belagos Express، الحرية2، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى RIYAN STAR، Belagos Express، الحرية2 وغادرت السفينتان SEA PLAIN 8، ALcudia Express.

وشهد ميناء نويبع تداول (3300) طن بضائع و(366) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، آور، آيلة. 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1800 راكب بموانيها. 

هيئة موانئ البحر الاحمر تداول الحاويات حركة الواردات حركة الصادرات ميناء نويبع موانئ البحر الأحمر

