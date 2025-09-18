اتفاقية تعاون مع إسبانيا لصيانة ‏(23) قطارا للخط الأول بالمترو

شهد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع 3 عقود بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة كاف الإسبانية، تضمنت توقيع اتفاقية عقد أعمال صيانة ‏عدد (23) قطارا للخط الأول لمترو الأنفاق، وعقدي تحديث وإعادة تأهيل وصيانة ‏عدد (39) قطارا للخط الثاني للمترو.

قام بالتوقيع على عقد تحديث وإعادة ‏عدد (39) قطارا للخط الثانى كل من: الدكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومونتالفو أورتيزي الرئيس التنفيذي لشركة CAF للحلول المتكاملة للأنظمة، وهاني الليثي، بصفته الممثل القانوني للشركة.

فيما وقع على عقد صيانة (23) قطارا للخط الأول لمترو الأنفاق و39 قطارا للخط الثاني كل من: الدكتور طارق جويلى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وإيبون غارسيا نيل الرئيس التنفيذي لشركة CAF للخدمات، وهاني الليثي، بصفته الممثل القانوني للشركة.

وأكد الوزير أن هذا التوقيع يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، حيث تشمل هذه العقود إعادة تأهيل وصيانة عدد (39) قطارا بالخط الثاني لمترو الأنفاق، بما يساهم في رفع كفاءة القطارات العاملة منذ تسعينيات القرن الماضي، من خلال تحديث أنظمة الجر والتحكم والتكييف والتهوية، بما يطيل العمر الافتراضي لهذه القطارات لمدة لا تقل عن 20 عامًا إضافية، بالاضافة الى تنفيذ برنامج صيانة شامل لمدة 10 سنوات لعدد (62) قطارا بالخطين الأول والثاني للمترو.

وبين أن هذا العقد يهدف إلى ضمان استدامة التشغيل بأعلى درجات الاعتمادية والجودة وتقليل الأعطال اليومية، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ أعمال إعادة التأهيل والصيانة والعمرات داخل جمهورية مصر العربية بورشتي طره وشبرا بالخطين الأول والثاني للمترو وبمشاركة العمالة المصرية بنسبة تصل إلي أكثر من 95% وسيتم تمويل تلك الاعمال من موازنة الهيئة القومية للأنفاق وبالجنيه المصري، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على توطين صناعة المكونات وقطع الغيار في مصر من خلال التعاون بين شركة كاف الإسبانية والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والتأكيد على الالتزام بالجدول الزمني والجودة العالية في تنفيذ الأعمال.



وقال: إن توقيع هذه العقود تأتي حرص الدولة المصرية على رفع كفاءة وتشغيل القطارات بأحدث المواصفات العالمية وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين وتعزيز عوامل السلامة والأمان مع خفض تكاليف التشغيل على المدى البعيد، كما يأتي تنفيذ هذه المشروعات ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، تشمل استكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة، من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية، واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية

وأوضح أن توقيع هذه العقود يمثل امتدادًا للتعاون المثمر بين مصر وإسبانيا، ويجسد ثقة الدولة المصرية في شركة CAF باعتبارها واحدة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل السككي، كما أن هذه المشروعات توفر فرصًا مهمة لنقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى مصر، إلى جانب تدريب الكوادر المصرية من مهندسين وفنيين لرفع كفاءتهم في مجالات الصيانة وإدارة التشغيل.

على جانب آخر، التقى الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بأمبارو لوبيز سينوفيلا وزيرة الدولة الإسبانية لشئون التجارة، في حضور خافيير مارتينيز أوجيناكا الرئيس التنفيذي لمجموعة CAF الأسبانية، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على قوة ومتانة العلاقات المصرية الإسبانية وعلى التعاون المثمر بين الجانبين مختلف المجالات ومنها قطاعي النقل والصناعة وعلى الأهمية الكبيرة التي يوليها الجانبين لاستمرار وزيادة حجم التعاون في قطاعي النقل والصناعة.

ووجه الوزير الشكر لوزيرة الدولة الإسبانية لشئون التجارة على جهودها الكبيرة في إنهاء كافة الإجراءات والدعم الخاص بالعقود التي تم توقيعها بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة كاف الإسبانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.